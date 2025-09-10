Gypsy Jazz Festival opäť ponúka atraktívny program

Na 14. ročníku Gypsy Jazz Festivalu si aj tento rok prídu na svoje priaznivci kvalitnej hudby s pestrým žánrovým zameraním.
Organizátor festivalu Milo Suchomel pozval fenomenálneho hráča na tradičný balkánsky hudobný nástroj kaval – Damiana Dimova s jeho triom z Bulharska. Kaval je dychový nástroj, ktorý sa spája najmä s pastiermi na Balkáne a v Anatólii a jeho korene siahajú až k nomádskym kmeňom Yoruk z južnej Anatólie.
Damian Dimov sa predstaví aj v Suchomelovom projekte Šalefuky, ktorý spája slovenský folklór a rómske melódie s jazzovými harmóniami a rytmami. V premiére sa v tomto projekte predstavia basgitarista a kontrabasista Robert Vizvári, klavirista Drahoslav Bango, francúzsky saxofonista Baptiste Herbin, gitarista Palo Bereza a trubkár Ondrej Juráši.
Významným obohatením festivalu bude aj vystúpenie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý na festivale účinkoval už pri jubilejnom 10. ročníku v roku 2022 spolu s Milo Suchomel Orchestra.
Finálnu dramaturgiu organizátor ešte predstaví, no už teraz je isté, že Gypsy Jazz Festival aj tento rok ponúkne výnimočný hudobný zážitok.
Festival sa uskutoční 12. decembra 2025 vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
