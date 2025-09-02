Meme kultúra ako tanec: Do Bratislavy prichádza nemecký súbor tanzmainz

BRATISLAVA – Z graffiti a breakdancu k súčasnému tancu. Nemecký choreograf Moritz Ostruschnjak je autorom inscenácie Trailer Park, v ktorej sa digitálne impulzy premieňajú na fyzickú realitu. V Bratislave ju uvedie nemecký súbor tanzmainz 13. októbra 2025 v Divadle Aréna v rámci festivalu Bratislava v pohybe (6. – 25. októbra 2025).
V Divadle Aréna sa pred festivalovými divákmi otvorí prázdna scéna, ktorú postupne zaplní desať tanečníkov. Ich pohyb balansuje na hranici analógového a digitálneho sveta. Choreograf Moritz Ostruschnjak im zadal úlohu preniesť na javisko pohyby, ktoré našli v online priestore – od virálnych videí až po gestá z „meme kultúry“.
Vytrhnuté zo svojho pôvodného kontextu a poskladané do nových kombinácií vytvárajú choreografiu, ktorá je fyzicky intenzívna, energická a zároveň odráža každodennosť presýtenú digitálnymi podnetmi.
Trailer Park je prvou spoluprácou Moritza Ostruschnjaka so súborom tanzmainz. „Ak dáte priestor náhode, nájdete zlato. Najlepší nápad vyhráva – a nemusí prísť odo mňa. Aj keď som ako choreograf za výsledok zodpovedný, všetci sme autormi Trailer Parku,“ hovorí choreograf.
Silnú odozvu malo predstavenie aj medzi kritikmi. Sanjoy Roy zo Springback Magazine označil Trailer Park za „energetické a znepokojivo aktuálne dielo – ako koktail, ktorý človek vypije s pôžitkom, aj keď si uvedomuje jeho chemické prísady a farbivá.“
Moritz Ostruschnjak pochádza z Mníchova, kde sa od grafity a breakdancu dostal k súčasnému tancu. Ako choreograf sa venuje dielam, ktoré spájajú fyzickosť tela s digitálnymi impulzmi. Mesto Mníchov mu udelilo Cenu za tanečné umenie (2020) a bol zaradený medzi vybraných tvorcov platformy Aerowaves Twenty21 Artists.
tanzmainz je rezidenčný súbor súčasného tanca pri Štátnom divadle Mainz. Pod vedením umeleckého riaditeľa Honne Dohrmanna každú sezónu uvádza tri až päť nových premiér v spolupráci s poprednými choreografmi. Súbor je známy svojou otvorenosťou, odvahou reflektovať spoločenské témy a vysokou umeleckou kvalitou, vďaka ktorej pravidelne hosťuje na významných festivaloch doma i v zahraničí.
Do Bratislavy prichádza po druhý raz. V roku 2021 rozburácal vypredanú sálu Činohry SND predstavením z dielne choreografky Sharon Eyal.
Trailer Park uvedie festival Bratislava v pohybe dvakrát:
- 13. októbra 2025, 19:00 | Divadlo Aréna
(vstupenky: 18 € a 25 € / 10 € študenti a seniori)
- 14. októbra 2025, 11:00 | Divadlo Aréna – špeciálne predstavenie určené pre stredoškolské skupiny
Rezervácie pre školy: PhDr. Karin Friedlová, obchodná manažérka, Divadlo Aréna
📞 +421 917 947 944 | 📧 karin.friedlova@divadloarena.sk
Viac informácií o inscenácií možno nájsť na webovej stránke festivalu Bratislava v pohybe: tanzmainz & Moritz Ostruschnjak (DE): TRAILER PARK - Bratislava v pohybe.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
