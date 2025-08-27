Slovenský unikát pomáha deťom už viac ako 180 rokov

Predstavte si, že vaše dieťa môže prežiť pol roka až rok bez príznakov chronického kožného ochorenia. Bez neustáleho svrbenia, bez bolestivých zápalov, bez psychickej záťaže, ktorú prinášajú viditeľné prejavy choroby.
V Kúpeľoch Smrdáky sa tento scenár stáva realitou – a to až u 95 % detských pacientov, ktorí absolvujú kompletný liečebný pobyt trvajúci od 21 do 28 dní. Tie sú nabité na mieru zostaveným plánom procedúr, ktoré naordinuje po pedantnej vstupnej prehliadke a štúdiu zdravotnej dokumentácie malých pacientov kúpeľná lekárka.
Možno ste sa už v médiách stretli aj s tým, že Kúpele Smrdáky sú označované aj ako „slovenské Mŕtve more“. Aj tento prívlastok im právom patrí, pretože pri skúmaní účinnosti vody z Mŕtveho mora na chronické kožné ochorenia a vody zo studeného prameňa na Záhorí obstáli Smrdáky dokonca o niečo lepšie!
Voda prameniaca v Smrdákoch, ktoré ležia len 80 kilometrov od Bratislavy v sebe ukrýva neuveriteľnú silu. Koncentrácia sírovodíka vo vode a bahne je jedna z najvyšších na svete. Mohlo by sa zdať, že tým pádom nie je vhodná pre každého – no práve takáto vysoká koncentrácia umožňuje vodu riediť a prispôsobovať obsah účinných látok stavu pokožky detských pacientov. Tento dar prírody v Smrdákoch spomáha ľuďom už viac ako 180 rokov a radí tieto pokojné kúpele na západe Slovenska medzi svetové unikáty v liečbe kožných a pohybových ochorení.
Špecializovaná liečba pre deti aj s osobitnými priestormi oddelenými od časti pre dospelých ponúka rodičom aj deťom trpiacim chronickými kožnými ochoreniami pomocnú ruku, vďaka ktorej konečne a po mnohých neúspešných a zaťažujúcich kúrach krémami a liekmi prichádza naozajstná a dlhotrvajúca úľava.
Prírodná liečba s vedecky potvrdeným účinkom
Sírovodíková voda v Smrdákoch obsahuje viac ako 680 mg síry na liter a ďalších 2 720 mg minerálov. Pri porovnaní účinných látok v iných termálnych prameňoch na Slovensku je hneď na prvý pohľad vidieť, že obsah sírovodíka osciluje len niekde okolo 6- 10 mg na liter, čo znamená, že v Smrdákoch je jeho koncentrácia až 100-násobne vyššia. Pri kúpeľoch a bahenných procedúrach tieto minerály prenikajú hlboko do pokožky, až na bunkovú úroveň, kde dokážu liečiť zápaly, ničiť škodlivé mikroorganizmy a podporovať prirodzené regeneračné procesy.
Účinok vody v Smrdákoch je komplexný. Má protizápalový efekt, pomáha znižovať opuchy, začervenanie a podráždenie. Na pokožke reguluje rohovatenie buniek a podporuje zdravú obnovu kože. Tento proces napomáha úľave od svrbenia a zmierňujú nepríjemné prejavy chronických ochorení až o 40 % už v začiatkoch liečby.
Výsledkom je nielen zlepšenie zdravotného stavu, ale aj viditeľná obnova vzhľadu pokožky, čo má obrovský vplyv na chronickým ochorením skúšané sebavedomie detí.
Liečba, ktorá myslí na telo aj psychiku
Pobyt v Smrdákoch pre deti zahŕňa denné vaňové kúpele, fototerapiu a lokálnu liečbu pokožky preparátmi, z ktorých sa mnohé pripravujú priamo v kúpeľoch. Výhodou je aj to, že sa počas kúpeľného pobytu deti samé naučia, ako sa o pokožku postarať a tento dobrý zvyk si so sebou zoberú aj domov. Počas kúpeľného pobytu všetko prebieha podľa individuálne nastaveného liečebného plánu, ktorý pripravujú odborní lekári a realizuje sa s pomocou kúpeľných sestier a ošetrovateľov. Súčasťou kúpeľnej liečby je aj zdravá, vyvážená strava podporujúca celkovú regeneráciu organizmu, pravidelný pohyb v bezpečnom prostredí kúpeľov a psychickú podporu, ktorá prichádza z dvoch zdrojov. Jednak z ústupu viditeľných príznakov choroby a aj vďaka faktu, že deti sa stretávajú s rovesníkmi, ktorí majú podobné trápenie a vyzdieľajú si navzájom svoje pocity a získajú vedomie o tom, že nie sú s podobnými ťažkosťami jediní. Pocit úľavy, ktorý prináša kúpeľný pobyt sa prenesie aj na celú rodinu – zlepšuje sa rodinná pohoda a odbúrava sa stres spojený s každodennou starostlivosťou o chronicky choré dieťa.
Pobyty hradené z poistenia
Liečebný pobyt v Smrdákoch môže byť plne alebo čiastočne hradený zo zdravotného poistenia, ak dieťa spĺňa indikačné podmienky. Nie je to však žiadna veda- za indikovaný prípad sa považuje každé chronické kožné ochorenie, ktoré je dlhodobo pod dohľadom obvodného lekára alebo odborníka. Žiadosť o kúpeľnú liečbu podáva ošetrujúci lekár dieťaťa, je možné urobiť to aj elektronicky, čo vo výsledku znamená, že schvaľovanie kúpeľného pobytu je otázkou dní, 30-dňová lehota zostala už len formálnou hranicou na vyrozumenie o schválení kúpeľného pobytu.
Zábava a oddych medzi procedúrami
Smrdáky nie sú len o liečbe. V prestávkach medzi procedúrami môžu deti a rodičia tráviť čas v 6-hektárovom kúpeľnom parku – ideálnom na loptové hry, pikniky alebo spoločenské hry na deke. Staršie deti ocenia pokoj obrovského parku, v ktorom s každý nájde svoje príjemné miesto na čítanie knihy. Okolie ponúka množstvo možností na výlety, takže pobyt – ak ho dieťa absolvuje v sprievode rodiča sa môže pokojne stať príjemným predĺžením prázdnin alebo môže nahradiť rodinnú dovolenku.
Ako si pobyt rezervovať
Všetky potrebné informácie o rezervácii nájdete na www.ensanahotels.com. Podrobnosti o úhrade pobytu z poistenia získate u svojho ošetrujúceho lekára alebo priamo na stránkach zdravotnej poisťovne, u ktorej ste poistení. Ak ste doteraz nevyskúšali Smrdáky – lídra v liečbe kožných ochorení na Slovensku, neváhajte. V prípade, že ktorýkoľvek člen vašej rodiny trpí chronickým kožným ochorením, doprajte mu liečenie, počas ktorého sa uplatňujú desaťročia odborných skúseností, unikátne prírodné zdroje a starostlivosť, ktorá mení život detí aj ich rodín.
