Moji drahí chlapci štartujú novú sezónu!

Skvelá bláznivá komédia s Mariánom Labudom, Dušanom Cinkotom, Petrom Krajčovičom a nádhernou Reou Jánošík rozbehne novú sezónu zhurta a veselo! Príďte sa zasmiať na cudzích manželských problémoch hneď 2. septembra do Levíc, alebo 14.septembra do Nových Zámkov! V pondelok 15. septembra zahviezdia herci v Bardejove, 28. septembra v Senci a 23.októbra v bratislavskej Karlovej Vsi. Buďte pri tom!
Na javisku zahviezdi Dušan Cinkota, manželskú poradňu pre vás rozhohrá Marián Labuda ml. a Peter Krajčovič a ich famme fatale zahrá skvelá a očarujúca Rea Jánošík Ryníková. Môžete sa tešiť nielen na skvelý humor, prekvapivé zvraty aj manželské klišé v ,,novom šate“ ale aj na skvelé pesničky Mariána Čurka. Musíte naživo vidieť tancovať Maja Labudu v dámskom župane! Lístky sa rýchlo míňajú.
Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk