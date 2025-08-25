Jerònimo Martins ponúka jedinečnú príležitosť získať kariérny náskok!

Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Management Trainee program je unikátna príležitosť spojiť svoj talent so skúsenosťami expertov! Už aj na Slovensku máte možnosť prihlásiť sa do prestížneho programu pre budúce líderky a lídrov.

Slovenské študentky a študenti, čerstvé absolventky a absolventi môžu už v novembri tohto roku rozbehnúť svoju manažérsku dráhu pod vedením expertov z medzinárodnej siete Jerònimo Martins pôsobiacej v 6 krajinách. Táto medzinárodná spoločnosť priniesla na slovenský trh v marci tohto roku obchodnú značku Biedronka a so svojimi 230-ročnými skúsenosťami v oblasti maloobchodu tak rozšírila nákupné možnosti slovenských nakupujúcich. Medzi jej kľúčové ambície patrí - okrem vytvorenia konkurencieschopnej siete predajní – investovať energiu, kapitál a podeliť sa o know-how s ľuďmi, ktorí budú budovať a posilňovať imidž značky Biedronka na všetkých pracovných úrovniach.

Ambiciózny plán- rozbehnúť súbežne sieť maloobchodných predajní Biedronka a zároveň budovať silnú personálnu základňu komentuje HR riaditeľka Biedronky pre Slovensko, Zuzana Baloghová slovami: „Pri vstupe na nový trh nie je budovanie značky len o biznise a stratégii – je predovšetkým o ľuďoch. Vzdelávanie mladých profesionálok a profesionálov prostredníctvom štruktúrovaných rozvojových programov nám pomáha od začiatku formovať správne nastavenie mysle aj kľúčové zručnosti. Ako súčasť skupiny Jerónimo Martins máme výhodu v tom, že môžeme čerpať z bohatej tradície v rozvoji talentov. Náš vlastný tréningový program pre budúce manažérky a manažérov je osvedčený nástroj, ktorý odráža roky skúseností a úspechov skupiny naprieč trhmi. Ak chceme, aby Biedronka rástla na Slovensku udržateľne, musia spolu s ňou rásť aj naši ľudia. Nie je to dobré len pre biznis – je to to správne rozhodnutie. A práve preto sme sa rozhodli rásť spoločne, pretože nikdy nie je priskoro začať školiť líderky a lídrov.“

Dvojročný program pre budúcich líderky a lídrov

Medzi najnovšie trendy zohrávajúce kľúčovú úlohu v budovaní úspešnej kariéry patrí získavanie skúseností počas štúdia alebo tesne po ňom. V duchu týchto trendov a vychádzajúc z dlhoročných skúseností v segmente experti z Jerònomo Martins a Biedronky, čo je najväčší zamestnávateľ u našich poľských susedov vedia, že ťažisko úspechu nespočíva v značkách či logách, ale tkvie práve v ľuďoch. Pokračovateľky a pokračovateľov, ktorí budú rozvíjať skupinu a jej hodnoty, si preto školí a vyberá najmä spomedzi mladých talentov priamo na trhoch, kde pôsobí.

Skupina Jerònimo Martins v novembri roku 2025 rozbehne už 29. ročník prestížneho dvojročného líderského programu so 6-mesačnou zahraničnou stážou – Management Trainee program a po vstupe Biedronky na slovenský trh sa do neho môžu po prvýkrát prihlásiť aj uchádzačky a uchádzači zo Slovenska na http://www.fromtalenttoimpact.sk/. Program je navrhnutý tak, aby budúcim kandidátkam a kandidátom na manažérske pozície v piatich kľúčových oblastiach –  operatíve, logistike, nákupe, dodávateľskom reťazci či v podporných oddeleniach umožnil rýchly rozvoj a kariérny rast.

Do programu sa môžu prihlásiť všetky študentky a študenti posledných ročníkov vysokých škôl alebo absolventky a absolventi, ktorí vysokú školu ukončili pred menej, ako dvomi rokmi, majú angličtinu na úrovni C1, sú flexibilní a pripravení relokovať sa. Od kandidátok a kandidátov na tréningový a vzdelávací program špičky z Jerònimo Martins a Biedronky očakávajú prirodzenú proaktivitu, otvorenosť zmenám či zaujímavým ponukám a výhodou sú už aj prvé skúsenosti v podobe stáží, praxe alebo brigád. Uchádzačky a uchádzači by mali tiež byť schopní a ochotní začať pracovať už od začiatku novembra tohto roku.

Vybrané uchádzačky a uchádzači o vzdelávanie a prax prostredníctvom Management Trainee programu získajú pracovnú zmluvu s atraktívnym mesačným ohodnotením 1900 € brutto a od začiatku budú súčasťou dynamického prostredia lídra v oblasti retailu. Program je navrhnutý ako intenzívna praktická skúsenosť s okamžitým kontaktom s každodenným fungovaním veľkej obchodnej siete, čo jeho účastníčkam a účastníkom umožní získať nenahraditeľný holistický pohľad na celý segment.

Čo účastníčky a účastníkov programu čaká?

Počas dvoch rokov účastníčky a účastníci absolvujú praktické školenia, workshopy a samostatnú prácu na projektoch. Dostanú priestor na rozvoj odborných aj medziľudských zručností, ktoré sú rozhodujúce pre budúcu kariéru úspešných manažériek a manažérov. Program vedený skúsenými expertkami a expertmi z oblasti retailu pripraví budúce líderky a lídrov na dynamickú prácu v segmente a podporí ich pri rozhodovaní o vlastnej profesionálnej trajektórii – od výberu oddelení až po vedenie projektov, ktoré majú reálny dopad na nákupný zážitok miliónov zákazníčok a zákazníkov. Zuzana Baloghová, HR riaditeľka Biedronky Slovensko pozýva všetkých, ktorých fascinuje svet retailu, využiť túto jedinečnú príležitosť: „Management Trainee program je výnimočná príležitosť zastávať kľúčové pozície a podieľať sa na rozvoji medzinárodnej spoločnosti Jeronimo Martins. Skupina po vstupe na slovenský trh chce aj medzi mladými ambicióznymi ľuďmi na Slovensku nájsť budúce líderky a lídrov, ktorí sa budú podieľať na raste a rozvoji celej organizácie,” vysvetľuje.

Prihláste sa do Management Trainee programu Jerònimo Martins From talent to impact a rozbehnite svoju kariéru vo veľkom.

