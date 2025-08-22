Namiesto do kancelárie ho poslali do skladu: Dnes šéfuje niekoľkým predajniam

Ešte ako mladík nastúpil do novootvoreného obchodu s predstavou, že bude vedúci. Prišiel v saku, no rýchlo narazil na realitu, keď ho poslali do skladu. V tejto spoločnosti sa totiž začína od piky. Dnešný oblastný riaditeľ si na vlastnej koži vyskúšal, aké to je, vykladať celú smenu tovar či pracovať ako pokladník.
„Pamätám si moje prekvapenie, keď ma namiesto na rokovanie zobrali do skladu a celý deň som vykladal debničky so zeleninou. Bol som v šoku, no iná cesta nebola. Až neskôr som si uvedomil, ako veľmi dôležité je zažiť si fungovanie obchodu doslova od základov.“ Tento prístup mu pomohol nielen v profesionálnom raste, ale tiež pri vedení tímu. Kristián Gaľa dnes zodpovedá za osem predajní Kauflandu a vedie viac ako 800 zamestnancov. „Akékoľvek zmeny v práci zavádzam, kolegovia vedia, že som si tým všetkým prešiel a viem, o čom hovorím.“
Od milénia až po súčasnosť. Čo všetko sa v Kauflande zmenilo za 25 rokov?
Pamätáte si ešte, ako vyzerali prvé nákupy v predajniach s červenou strechou, ktoré začali na Slovensku vyrastať od roku 2000? Na začiatku to bol tvrdý diskont, hlavným lákadlom bola nízka cena a zákazníci boli ochotní stáť v dlhých radoch, len aby nezmeškali výhodné akcie. Dnes sa pri nakupovaní správame o čosi pokojnejšie a máme inak nastavené hodnoty. Dôležitý je komfort nakupovania a kvalita výrobkov. A samozrejme cena, no už nie je jediným faktorom.
„Pred mojimi očami sa Kaufland postupne menil na moderný obchod, teda miesto, kde sa aj dobre nakupuje, ale aj dobre pracuje,“ spomína Kristián Gaľa a pokračuje: „Predstavte si, že kedysi bol fax naša najväčšia technická vychytávka. Niekedy som musel všetky cenovky pol dňa prepisovať ručne kriedou, dnes vieme všetko zmeniť jedným klikom na počítači.“ Spoločnosť si za štvrťstoročie prešla obrovským technologickým posunom. Ručné spracovávanie objednávok, faktúr či vratiek je dávno minulosťou, moderná digitalizácia a automatizácia výrazne zrýchlili a zjednodušili prácu tisícom ľudí.
Čo sa ešte za tie roky citeľne zmenilo, je prístup k ľuďom. „Pôvodne sme boli firma s prísne hierarchickým, direktívnym systémom, kde sa príkazy odovzdávali zhora nadol. Dnes sme oveľa viac orientovaní na spoluprácu, tímovosť a work-life balance, čo sa odráža aj na spokojnosti zamestnancov,“ vysvetľuje skúsený oblastný riaditeľ. Tí sa v práci môžu spoľahnúť na férové odmeňovanie. Kaufland má kvalitne prepracovaný systém vzdelávania, ponúka jazykové kurzy v rámci pracovnej doby, školenia a kopu ďalších benefitov. „Je pre mňa dôležité mať dobrý tím. Kolegov, ktorí si rozumejú, a spolu vedia zvládať všetky výzvy. Za tie roky som si tu našiel viacero priateľov na celý život, s viacerými sme spoločne odbehli už aj niekoľko maratónov,“ dodáva Kristián Gaľa.
Kde končí motivácia, začína disciplína
Na začiatku kariéry nebolo času nazvyš. Kristián preto prestal športovať, pribral 12 kíl a na pár rokov sa zameral iba na prácu. Ako sa však postupne menila spoločnosť, v ktorej pôsobil, rozhodol sa vrátiť k zdravému životnému štýlu. Disciplína, ktorú sa naučil v práci, mu pomohla aj v osobnom živote. „Práca aj šport by nás v prvom rade mali baviť. Ja mám rád vytrvalostné športy. Mojich 25 rokov v Kauflande nie je šprint na sto metrov, ale je to beh na dlhé trate.“
Pre Kristiána Gaľa je dnes šport viac než len voľnočasová aktivita. Je to spôsob myslenia, ktorý ľudí učí, že úspech v živote ani v práci neprichádza okamžite. „Maratón alebo kariéru človek nevyhrá šprintom, ale konzistenciou, disciplínou a schopnosťou zvládať krízové momenty. Počas 25 rokov som prešiel viacerými predajňami, nastavoval procesy, rozbiehal nové predajne a vždy som bol pripravený ísť až na doraz, presne tak, ako pri dlhých tratiach. Kaufland je pre mňa ako beh, ktorý ešte neskončil a každý deň prináša novú výzvu, ktorú treba zvládnuť. Najdôležitejšie je udržať tempo,“ dodáva nadšený športovec.
Túto filozofiu si preniesol aj do svojho pôsobenia v Kauflande. Vie, že nadšenie a energia môžu časom kolísať, ale to, čo človeka posúva dopredu, je vytrvalosť a disciplína. A tiež dobrý tím kolegov, ktorý si na svojej súčasnej pracovnej pozícii čiastočne môže vyberať sám. „Aj preto by som mu k narodeninám zaželal čo najviac spokojných zákazníkov, ale tiež zamestnancov.“
