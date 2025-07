Zákazníci v tom majú jasno: Najlepší pomer ceny a kvality nájdete v Lidli

(Zdroj: Lidl)

V dnešnej dobe si zákazníci vyberajú s rozumom – hľadajú produkty, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, no zároveň nezaťažia ich peňaženku. Presne tie ponúka Lidl a vedia to aj ľudia. Podľa nedávneho prieskumu si totiž s najlepšími cenami zákazníci spájajú práve Lidl. Navyše reťazec opäť získal ocenenie Best Buy, ktoré zohľadňuje najlepší pomer ceny a kvality. Aj o tom rozhodli zákazníci.