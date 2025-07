Zákazníci Tesca môžu hlasovaním podporiť najlepšie lokálne projekty pre deti a mladých

(Zdroj: Tesco)

Detské tábory, ihriská či športové aktivity pre deti? Slováci počas júla a augusta rozhodnú, koľko financií dostanú lokálne projekty pre deti a mladých ľudí v ich okolí. Tesco vo svojich predajniach spúšťa hlasovanie o projektoch zapojených do grantu Správne začiatky až do 10. augusta 2025. Zapojiť sa do hlasovania a rozhodnúť o výške podpory môže každý zákazník!