Stačí málo na to, aby toho veľa fungovalo

(Zdroj: freepik.com)

Keď vám hneď napadla jedna z pesničiek od Elánu o zanedbanom...tak nie, na to práve teraz nemyslíme. Hoci, symptómy by sa mohli podobať. No keď tie vaše zahŕňajú aj tiky v očnom okolí, pocit nepríjemného ťahania a šklbania v lýtkach, ktorý vás núti neustále pohybovať nohami, zbystrite. V prípade, že sa vaša „zápalná šnúra“ zo dňa na deň skracuje a prestávajú sa s vami rozprávať už aj kuchynské spotrebiče, je načase skontrolovať skrinku s výživovými doplnkami. Keď odtiaľ na vás smutne pozerá magnézium, zoberte ho na milosť.

Vaša zápalná šnúra sa začne pozvoľna predlžovať, prestane vám šklbať rôznymi časťami tváre a nohami a keď vám šéf po tretí krát vráti zadanie, nebudete mať chuť rozhryznúť mu krčnú tepnu. Ak áno, pravdepodobne vám chýba aj železo. Žartujeme.

(Zdroj: Vitar)

Nie všetci hrdinovia nosia plášť

No vráťme sa k hrdinovi, ktorý je vlastne z hľadiska chémie alkalický kov striebristo-bielej farby- takže s tým „železom“ sme až tak ďaleko od reality neboli. V periodickej tabuľke prvkov ho nájdete v 2. riadku – no čo je dôležitejšie, nájdete ho aj mimo nej a to v bežných potravinách. Potešíme vás, nejaké to percento sa nachádza aj v horkej čokoláde, no za primárny zdroj si radšej zvoľte orechy a semená- najmä tie tekvicové. Magnézium – alebo aj horčík doplníte, aj keď si do rannej ovsenej kaše nakrájate banán, alebo ak si do cícerového karí s kokosovým mliekom na konci vmiešate listy čerstvého špenátu. Na leto sa vám zíde aj informácia, že je dôležitá hydratácia. Keď časť z nej splníte minerálnymi vodami s obsahom horčíka, urobíte dobre. Avšak, horčík je pracant – podieľa sa na viac, než 300 procesoch v našom tele – je aj beťár. Nie v každej forme a podobe sa dokáže vstrebať. Na to, aby ste prijali jeho dennú dávku (400 mg) potrebnú pre správne fungovanie svalov a nervovej sústavy, by ste museli zjesť- ak ste žena približne 9 banánov a muži by sa mali nachystať na konzumáciu 12 banánov – čo je, povedzme si, oveľa viac, ako jeden banán v rannej kaši. Preto sa za lepší zdroj považujú semená – pri tekvicových by vám malo stačiť menej, ako 100 g na pokrytie dennej dávky magnézia. Ak ich obľubujete, brzdiť vás nebudeme. Okrem magnézia obsahujú aj tryptofán, ktorý je akousi surovinou na výrobu sérotonínu – hormónu šťastia.

To sme my, ľudia 21. storočia

Ak však praktizujete životný štýl podobný tomu, ktorý majú bežní smrteľníci 21. storočia, tipujeme, že takú mieru „pohodindy“, aby ste si ráno navarili kašu s banánom, počas dňa schrúmali 10 dg tekvicových jadierok a na obed si dali misku čerstvého špenátu asi nemáte. Preto predpokladajme, že patríte k približne 70 % ľudí, ktorým magnézium chýba. Cítia únavu, stres, vyčerpanie, pomaly regenerujú a stretávajú sa s hore spomínanými príznakmi. Skúste siahnuť po overenom pomocníkovi, vďaka ktorému bez veľkej námahy dostanete jedným šikovným ťahom do seba plnú dennú dávku horčíka.

(Zdroj: Vitar)

MaxiVita Magnézium 400 mg + B komplex + Vitamín C je doplnok výživy, ktorý je vyvinutý ako prvá pomoc pre tých, ktorí na chvíľku pozabudli na jeho pravidelné dopĺňanie – alebo sa dostali do situácie, keď ho nutne potrebujú- na horách, výletoch, pri štátniciach či obhajobách diplomových prác, na festivaloch, keď chuť všetko vidieť a zažiť bráni spánku. Magnézko od Vitaru je v praktických jednorazových vrecúškach, ktoré si jednoducho vsypete pod jazyk a nemusíte ich zapíjať. Aktívne látky sa začínajú vstrebávať už v ústach a aj preto účinok v podobe uvoľnenia a zníženia pocitu vyčerpania prichádza rýchlo. užívanie bez nutnosti zapíjania. Magnézium od Vitaru s výbornou grepovou chuťou je skombinované aj s komplexom vitamínov B a s vitamínom C, na ktorý tiež počas náročných dní ľúbime zabúdať. Majte ho vždy po ruke. Nie v skrinke, na poličke. So sebou, v kabelke, ruksaku, ľadvinke či vo vrecku. Neviete, kedy vám zachráni deň. Viac na www.vitar.sk.

- reklamná správa -