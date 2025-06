Rebranding značky A.H. Riise: Znovuzrodenie historického dedičstva pod názvom Old St. Croix

(Zdroj: Old St. Croix )

Trnavské Nádvorie sa počas Rum Festu 2025 stalo svedkom historického momentu, keď značka A.H. Riise oficiálne oznámila svoj celosvetový rebranding na Old St. Croix. Táto zmena, ktorá bola predstavená medzinárodnému publiku práve počas najväčšieho rumového festivalu na Slovensku, priniesla novú kapitolu do príbehu značky s viac ako 150-ročnou históriou. V súvislosti so svojou rebrandingovou zmenou značky Old St. Croix (predtým A.H. Riise) značka hrdo uvádza na trh XO Reserve Legacy – limitovanú edíciu zmesi inšpirovanej pôvodným tmavým rumom Old St. Croix.

Rebranding značky A.H. Riise na Old St. Croix si kladie za cieľ spájať bohaté historické dedičstvo s moderným prístupom k prémiovým destilátom. Nový názov odkazuje na legendárny „Old St. Croix Dark Rum“, ktorým sa značka preslávila už v 19. storočí. Tento krok zároveň umožňuje značke lepšie rezonovať na globálnom trhu a posilniť jej medzinárodné postavenie.

História ukrytá vo fľaši

Old St. Croix je viac než len nová značka – je to návrat ku koreňom. Tento názov vzdáva hold Albertovi Heinrichovi Riisemu, vizionárskemu lekárnikovi, ktorý v roku 1838 na ostrove St. Thomas začal vyrábať jedinečné rumy a liehoviny. St. Croix, známy ako „Záhrada Západnej Indie“, bol v tom čase centrom pestovania cukrovej trstiny a produkcie rumu, ktorý si získal uznanie po celom svete.

Nový produkt Old St. Croix Legacy, limitovaná edícia prémiového destilátu, oslavuje túto tradíciu. Kombinuje remeselnú výrobu, starostlivý výber sudov zo Západnej Indie a Strednej Ameriky a moderný dizajn inšpirovaný pôvodnou fľašou. Výsledkom je nápoj, ktorý spája minulosť s budúcnosťou, a to s hladkou a komplexnou chuťou, ktorá sa nepochybne zapíše do pamäte každého znalca. Táto jedinečná zmes bude súčasťou prestížneho portfólia značky a zaradí sa medzi jej „vlajkové lode“ ako Copenhagen 1888 Gold Medal, Royal Danish Navy alebo Non Plus Ultra Very Rare z ultra-prémiovej kolekcie.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Old St. Croix )

Medzinárodná premiéra na Slovensku

Rebranding značky bol oficiálne predstavený za prítomnosti globálneho ambasádora značky Old St. Croix, Larsa Codea, ktorý pricestoval priamo z Dánska. Lars, známy svojou hlbokou znalosťou destilátov a charizmatickým vystupovaním, počas Rum Festu odhalil detaily tohto prechodu a podelil sa o príbehy spojené s históriou značky. „Názov Old St. Croix je nielen poctou histórii, ale aj prísľubom kvality pre budúcnosť. Tento krok nám umožňuje prepojiť sa s moderným spotrebiteľom a zároveň zachovať autentický príbeh, ktorý začal Albert Heinrich Riise,“ uviedol Lars Code počas svojej prezentácie.

Návštevníci Rum Festu mali možnosť ochutnať nový Old St. Croix Legacy priamo na mieste a zažiť jedinečné Masterclass degustácie vedené samotným Larsom Codeom.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Old St. Croix )

Cesta do budúcnosti

Rebranding značky A.H. Riise na Old St. Croix predstavuje významný krok v evolúcii značky. Nový názov a identita sú ladené tak, aby odrážali globálne ambície značky, pričom si zachovávajú hlboké prepojenie s históriou a tradíciou Západnej Indie. Produkty pod pôvodným názvom A.H. Riise zostanú na trhu dostupné až do vypredania zásob. Rebranding prebieha postupne a je dôležité zdôrazniť, že meníme názov, nie produkt – kvalita a chuť zostávajú nemenné.

Produkt Old St. Croix Legacy je už dostupný u popredných predajcov vína a liehovín po celom svete. Jeho elegantný dizajn a výnimočná chuť sú určené pre tých, ktorí hľadajú viac než len nápoj – hľadajú príbeh a dedičstvo. „Sme nesmierne hrdí, že môžeme našim zákazníkom na Slovensku priniesť značku Old St. Croix, ktorá je synonymom kvality, histórie a remeselného spracovania. Tento rebranding je dôkazom, že aj ikonické značky dokážu napredovať bez straty svojho dedičstva. V Ultra Premium Brands Slovakia sa vždy snažíme poskytovať našim zákazníkom to najlepšie, čo svet destilátov ponúka, a Old St. Croix je dokonalým príkladom tejto filozofie,“ uviedol Radoslav Bartko, zástupca spoločnosti Ultra Premium Brands Slovakia. „Naša starostlivosť o zákazníkov nekončí len pri kvalitných produktoch, ale pokračuje aj v individuálnom prístupe a odbornom poradenstve. Sme radi, že môžeme exkluzívne sprostredkovať takúto výnimočnú značku, ktorá má ambíciu zaujať nielen milovníkov rumu, ale aj všetkých, ktorí ocenia autentický príbeh a prvotriednu kvalitu,“dodal Radoslav Bartko.

-reklamná správa-