Stále nemáte kreditku? Pozrite sa, prečo sa vám na dovolenke fakt oplatí

(Zdroj: Slovenská sporiteľňa)

Ešte stále sa predzásobujete pred dovolenkou väčšou hotovosťou? Buď preto, že idete do krajiny, ktorá nemá euro, alebo preto, že si nechcete vyberať v zahraničí z bankomatu, lebo je to drahé? Pozrite sa, ako sa viete vyhnúť poplatkom, či si vyberať alebo platiť dokonca úplne zadarmo.

Preddovolenkové ToDo so zámenou peňazí či výberom čo najvyššej hotovosti z bankomatu svojej banky už môžete zahodiť. Vyberať si z bankomatu alebo platiť za nákupy v zahraničí sa dá aj bez poplatkov.

Predstavte si, že ste na dovolenke v Prahe. Potrebujete zaplatiť za večeru pre celú rodinu 2299 českých korún, čo je 91,22 eura*. „Ak zaplatíte kreditnou kartou Visa Classic alebo Visa Gold nezaplatíte už nič naviac. Výhodou tiež je, že používame výmenný kurz kartovej spoločnosti platný v deň nákupu, neupravujeme ho o žiadnu maržu a preto je veľmi výhodný oproti kurzom bánk, ktoré si takúto maržu uplatňujú. Niektoré majú pritom percentuálne vyššiu maržu pri platbách cez víkend,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Kreditka Visa Classic či Visa Gold je výhodnejšia aj ako debetná karta. „Pri platbe debetnou kartou by ste za rovnakú večeru okrem toho zaplatili 91,22 eur plus 1,82 eura ako kartový poplatok,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Ako vyberať kreditkou zadarmo

Čo vás možno ešte viac prekvapí je, že aj výber z bankomatu kreditkou môžete mať bez poplatku a po splnení podmienok dokonca úplne zadarmo. Povedzme, že si potrebujete vybrať 2600 českých korún, teda 103,16 eura*. Ak by ste si ich vybrali debetnou kartou v inom bankomate, ako Českej sporiteľne (prípadne bankomate skupiny Erste), zaplatili by ste ešte poplatok 2,06 eura za spracovanie transakcie v inej mene a 6 eur ako poplatok za výber v hotovosti v inej mene.

Ako teda funguje výber peňazí z kreditky? Potrebujete si vybrať napríklad sto eur. Aby sa vám však nezačali počítať úroky, musíte peniaze vrátiť na kreditnú kartu najneskôr do dňa zaúčtovania. Ten je zvyčajne nasledujúci deň po výbere peňazí. Ak by ste si hotovosť vybrali v utorok, do stredy by ste mali celú dlžnú sumu presunúť z bežného účtu na kreditnú kartu. „Tento spôsob je síce na pohľad trochu komplikovaný, ale patrí medzi najvýhodnejšie spôsoby získania hotovosti v zahraničí,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. **

Marta Cesnaková upozorňuje aj majiteľov Štedrej karty, čo je stará verzia kreditnej karty v Slovenskej sporiteľni, aby si ešte pred letom vymenili Štedrú kartu za Visa Classic alebo Visa Gold. „Za výbery hotovosti Štedrou kartou zaplatí klient aj poplatok za výber hotovosti. Od júla to bude 9 eur. Plus pri výbere v krajine mimo eurozóny ešte poplatok za spracovanie transakcie v inej mene.“

V Chorvátsku je to jednoduchšie

Samozrejme na dovolenke v Chorvátsku, Taliansku či inej krajine Eurozóny je platenie či výber z bankomatu trochu jednoduchší. „Nevstupujú sem kurzové poplatky, v krajinách Erste majú naši klienti výbery debetnou kartou z Erste bankomatov zadarmo Rakúsku, Česku, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku), z iných bankomatov by zaplatili poplatok za výber hotovosti 3,50 eura. Pri výbere kreditnou kartou Visa Gold a Visa Classic platí to isté, čo pri výberoch mimo krajín platiacich eurom. Teda, že celú dlžnú sumu musí klient splatiť obratom, aby sa vyhol úročeniu dlžnej sumy,“ dodáva Marta Cesnaková.

Samozrejme výhodou kreditnej karty je aj to, že si viete jednoduchšie zabukovať ubytovanie či zapožičanie auta, keďže mnohí ubytovatelia či požičovne vyžadujú tento spôsob platby. A ak cestujete letecky, môžete si užiť vďaka Visa Gold aj komfort. Každý rok máte nárok na 4 bezplatné vstupy do salónikov vo Viedni a Budapešti pre vás a ešte jednu osobu. Za zvýhodnenú cenu 26 eur získate jeden vstup do ktoréhokoľvek letiskového salónika po celom svete cez aplikáciu Visa Airport Companion. V Prahe a vo Viedni môžete využívať fast track a v Prahe navyše aj parkovanie za zvýhodnenú cenu.

*kurz platný koncom apríla

** Pri výbere z bankomatu v zahraničí môže prevádzkovateľ bankomatu klientovi účtovať poplatok za sprístupnenie bankomatu (tzv. access fee alebo surcharge). Informácie o tomto poplatku poskytuje prevádzkovateľ bankomatu na obrazovke pri výbere. Tento poplatok nie je poplatkom Slovenskej sporiteľne.

Pozn. od 9. augusta 2025 platí:

Debetné karty: Poplatok za menovú konverziu bude započítaný do výslednej sumy transakcie v eurách hneď v čase platby, či výberu hotovosti kartou, a to vo výške prirážky 2 % voči kurzu kartovej spoločnosti Visa použitému na prepočet transakcie. Klient tak bude vedieť konečnú sumu v eurách už počas platby či výberu a nebude mu zaúčtovaný žiaden dodatočný poplatok za spracovanie transakcií v inej mene.

