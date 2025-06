Keď cestovná kancelária TUI vymení slnečné pláže za slnečné štíty Vysokých Tatier, tak to znamená len jedno...

(Zdroj: TUI)

V prvú júnovú sobotu sa ihrisko Black Stork vo Veľkej Lomnici opäť premenilo na epicentrum golfu, zábavy a dovolenkových snov. A ak sme si mysleli, že minulý ročník mal rekordné čísla hráčov, tak tento ho určite prekonal. Až 104 hráčov, viac ako 140 fanúšikov, rodinných príslušníkov a priaznivcov golfovej atmosféry, k tomu slnečné počasie a nezameniteľné kulisy tatranských štítov – to bol zase dokonalý víkend.

Ani tento rok nechýbala obrovská podpora skvelých partnerov, vďaka ktorým je toto obľúbené podujatie ešte obľúbenejším a lepším. Turkish Airlines sú už pravidelne generálnym partnerom TUI Golf Cupu, ktorí vždy potešia svojou prítomnosťou a hlavnou cenou do tomboly. Tentokrát to bola nie jedna, ale rovno dve letenky, pričom jedna z nich bola kamkoľvek do sveta.

Medzi ďalšími hlavnými partnermi nechýbali Fyzio Klinik (ktorí vás pred golfom rozhýbu a po golfe znova zložia) a to vďaka ich sprievodným aktivitám v podobe masáži a fyzio. Turnaj opäť podporili aj ASBIS, M.G.M Logistic, a novým parťákom do partie sa stal Slovak Lines. „Som veľmi šťastná, že náš golfový turnaj každým rokom narastá na kvalite aj na kvantite. Je to nielen vďaka skvelým partnerom, a to novým aj dlhoročným, ale aj vďaka klientom a účastníkom, ktorí sa podieľajú na vždy veselej priateľskej atmosfére a v neposlednom rade tiež vďaka kolegom, ktorí tvoria skvelý organizačný tím tohto podujatia“ hovorí o 13. ročníku TUI Golf Cupu Mariana Metwaly Veiglová.

Kým hráči počítali stablefordy, zvyšok si užíval nabitý sprievodný program. Už spomenuté masáže, golfovú miniakadémiu, testovacie jazdy s TESLA automobilmy, dermatologické vyšetrenia od MEDISKINu, plietli sa krásne náramky značky ALOJA, skúšala sa slovenská značka skladacích bicyklov SHARVAN bike a dokonca sa tento rok uskutočnil aj premiérový footgolfový turnaj pre teenagerov. Smäd sa hasil aj tento rok vďaka nápojom z Italmarket Slovakia a chuťové poháriky pošteklili bublinky od HP Company.

Zlatý klinec programu? No predsa módna prehliadka z dielne Fera Mikloška, ktorý očaril dámy farbami a pánov modelkami – jeho pestrofarebná kolekcia bola ako vystrihnutá z fashion magazínu 80.rokov. Kývla by aj Cher. A práve jej nesmrteľná Strong Enough už tradične rozozvučala parket počas večernej párty.

Dôležitou súčasťou večera je samozrejme vyhodnotenie tých, ktorí deň trávili na zelenom greene pod Tatrami. Medzi tými najlepšími sa umiestnili v kategórii HCP 0–20 Jakub Vranka, medzi HCP 20,1–54 zvíťazil Alan Pavúk, a v 9-jamkovom turnaji exceloval Juraj Juríček ml. Longest drive zvládla na jednotku Zuzana Nábělková, Nearest to the pin trafila Mirim Kochová. Mužské skóre obohatili Denis Barna a Ladislav Koch. Výhercovia nielen prvých, ale aj druhých a tretích miest odchádzali za silného potlesku s krásnymi trofejami od DORY Art a s plnými taškami skvelých cien od partnerov turnaja.

Kto nemá šťastie v hre, môže mať šťastie v aukcii alebo v tombole. Presne tak môže znieť upravená verzia známeho porekadla na TUI Golf Cupe. V tombole čakalo na účastníkov až 30 cien, ktoré teda vedia potešiť. Keďže je organizátorom tohto obľúbené golfového podujatia práve cestovná kancelária TUI, tak ani tento rok medzi top cenami nechýbali tie s dovolenkovou tématikou. Okrem leteniek od Turkish Airlines, bolo možné v tombole vyhrať pobyt na Cypre od Constantinou Bros Hotels v 4-hviezdičkovom hoteli, alebo v obľúbenom Grécku v Grecotel Amirandes, ale aj víkendový pobyt v Hoteli International, či ubytovanie v hoteloch od Premium Star Hotels. No a v neposlednom rade si mohli niečo vybrať podľa vlastného gusta vďaka až trom výherným poukážkam od CK TUI.

V aukcii sa dražil zase luxusný pobyt na Maldivách v Le Meridien Maldives alebo dve noci v rozprávkovom hoteli Atlantis The Palm v Dubaji.

Tí, čo vydržali do noci, spievali a tancovali v rytme Anabely Mollovej a krásny deň opäť uzavrela skvelá zábava na tanečnom parkete.

Termín na budúci rok je stanovený a my sa už dnes nevieme dočkať ďalšieho ročníka.

