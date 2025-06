Zmena začína uhlom pohľadu: Objav limitku VEEV ONE Perspectives

(Zdroj: Vojtěch Veškrna, PMI)

Špeciálny gravírovaný vzor a dve farby, ktoré sa spolu hrajú ako voda a vietor: Green a Blue. Zoznám sa s bezdymovou limitkou VEEV ONE Perspectives. Do rodiny bezdymových zariadení prináša osobný štýl a nový uhol pohľadu na to, čo znamená rozumnejšia voľba pre dospelého fajčiara, ktorý by inak pokračoval vo fajčení.