Hudobný útok na city: Príďte si vypočuť detské hlasy, ktoré lámu srdcia!

Detské zvonivé hlásky rozozvučia v sobotu 7. 6. 2025 o 18.00 h koncertnú sieň Klarisky na partnerskom koncerte spriatelených detských zborov Sirénčatá & Sirénčiatka z Bratislavy pod vedením Lukáša Kunsta a Oleksandry Diachenko a Kantilénka z Brna so zbormajstrami Michalom Jančíkom a Veronikou Novosádovou za klavír usadne Marek Paľa a Hubert Závodský, sopránové sólo Mária Štúrová (členka zboru a sólistka Opery SND) v sprievode inštrumentálneho súboru členov orchestrov Opery SND, Slovenskej Filharmónie a Slovenského rozhlasu. V podaní zborových speváčikov zaznie pestrý prierez slovenskej, českej i zahraničnej detskej zborovej tvorby.

Dramaturgickou zaujímavosťou a hlavným dielom večera bude spoločné uvedenie detského cyklu Eugena Suchoňa Varila myšička kašičku, ktorý pre detský zbor a komorný inštrumentálny ansámbel upravil súčasný slovenský skladateľ Peter Zagar. Nenechajte si preto ujsť podvečer naplnený nefalšovanou detskou radosťou zo zborového spievania. Deti budú navyše sprevádzať poprední inštrumentálni hudobníci, v spolupráci s ktorými majú mladí speváci príležitosť získavať priam neoceniteľné umelecké skúsenosti.

To ale rozhodne nie je všetko, pretože okrem koncertu máme jednu skvelú správu pre všetky detičky, ktoré rady spievajú, učia sa nové pesničky, chceli by tiež účinkovať na koncertoch či zúčastňovať sa na festivaloch, súťažiach a aj zahraničných zájazdoch. Detský zbor Sirénčatá & Sirénčiatka totiž otvára svoje brány a teší sa na množstvo nových kamarátov. Neváhajte a priveďte malých speváčikov na konkurz, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12. 6. 2025 od 16.00 h do 18.00 h v priestoroch na Panskej 27 v historickom centre Bratislavy. Kontaktujte nás na: office@lessirenes.sk.

Detský spevácky zbor Sirénčatá vznikol v roku 2023 s ambíciou podporiť formovanie nových generácií zborových spevákov a nadviazať tak na tradície zborového spevu na Slovensku. Členmi telesa sú deti vo veku 6 až 12 rokov, ktoré boli vybrané na základe konkurzov v bratislavských základných školách. Zbor Sirénčatá má už za sebou viacero koncertných vystúpení a úspešne sa prezentoval aj v rámci súťaží speváckych zborov. V apríli 2024 na súťaži Mládež spieva získal Zlaté pásmo, Cenu za hlasovú kultúru a Cenu za klavírny sprievod, strieborné medaily si vyspieval na medzinárodných súťažiach Svátky písní v Olomouci (jún 2024) a World Peace Choral Festival vo Viedni (júl 2024). Začiatkom októbra 2024 sa Sirénčatá zúčastnili na medzinárodnom festivale Joy of Europe v Belehrade a absolvovali spoločný koncert s detským zborom Kantilénka v Brne. Nedávno Sirénčatá absolvovali nahrávanie vianočných piesní skupín IMT Smile a Hex. Na jar 2024 sa na bratislavských základných školách uskutočnili nové konkurzy, z ktorých vzišlo prípravné oddelenie zboru pod názvom Sirénčiatka. Zakladateľom, umeleckým vedúcim a dirigentom zborov je Lukáš Kunst a od roku 2024 je ich druhou zbormajsterkou Oleksandra Diachenko.

