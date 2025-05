Príďte do Piešťan na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom

Karin Silberhorn s veteránmi

Prípravy tohto logisticky i organizačne náročného podujatia naozaj finišujú. Verím, že už v stredu, v predvečer osláv, bude všetko pripravené. Chcela by som sa už teraz poďakovať za spoluprácu ozbrojeným silám SR, Úradu vlády SR, mestu Piešťany, Trnavskému samosprávnemu kraju a ostatným ministerstvám, ktoré prispievajú k dôstojnému priebehu tejto významnej udalosti československých a slovenských dejín. Chceme, aby návštevníci po celodennom programe odchádzali z piešťanského letiska spokojní a s množstvom zážitkov.

Poďme pekne po poriadku, ktoré najdôležitejšie odkazy máte pre návštevníkov štvrtkových osláv?

Predovšetkým by som rada spomenula, že sme pre rodiny s deťmi ale aj pre všetky vekové kategórie pripravili pestrý a zaujímavý program. Bude to prierez histórie, ale aj tradície, spomienok, návratov, edukácie, ukážok historickej techniky i modernej vojenskej techniky, prezentačných stánkov, ale aj zábavy a spoločenského vyžitia.

Skúsme si program rozmeniť na drobné...

Od rána, keďže letisko sa otvára už od 8:00h, bude môcť verejnosť navštíviť množstvo prezentačných a náučných stánkov ostatných ministerstiev. Pripravené sú ukážky psovodov, strelecký trenažér či eskortné vozidlo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Svoj stánok s náučným chodníkom a s lesnými pedagógmi predstavia Vojenské lesy a majetky, s aktivitami sa predstavia aj štátne Lesy SR.

Múzeum SNP si pripravilo statickú prezentáciu a vzdelávacie aktivity k téme SNP a oslobodenia. Vojenské športové centrum Dukla prinesie pádlovací trenažér a laserovú strelnicu. Kluby vojenskej histórie si pripravili ukážky statickej techniky o dynamické ukážky bojov, pripravené budú 2 poľné kuchyne s ochutnávkou jedla podľa historického receptu. Celodenný program spríjemnia aj regrutačné stánky Ozbrojených síl Slovenskej republiky s informáciami o vojenskej kariére a zábavným programom, ministerstvo financií predstaví prácu Finančnej polície. K dispozícii bude Operačné stredisko zdravotnej a záchrannej služby, Slovakia Travel odprezentuje Slovensko prostredníctvom náučno-zábavných hier pre deti i dospelých. A mnoho ďalších aktivít.

Atraktívnou novinkou bude aj stan víťazstva, na letisku dokonca vznikne aj poľná kaplnka, čo vás k tomu viedlo?

Oslavy sa nesú v znamení histórie, viery i piety, preto si myslím, že práve takéto atraktivity tu majú svoje miesto. Stan víťazstva s dobovými fotografiami bude obohatený dobovými filmami z bojov 2. Svetovej vojny a pozvanie prijala napríklad aj známa slovenská etnologička Katarína Nádaská, ktorá sa návštevníkom prihovorí s unikátnou diskusnou témou: Keď front prešiel dedinou – ľudová tvorivosť a rituály vo vojnových časoch. Už od 8.30h sa v poľnej kaplnke v areáli letiska uskutoční ekumenická pastoračná Bohoslužba a duchovní budú k dispozícii aj v pastoračnom stane na rozhovory, modlitby a spovede počas celého dňa.

Toto všetko sú sprievodné podujatia, čo oficiálny, hlavný program?

Od 10:00h sa začne Pietny akt kladenia vencov pri Pomníku padlých rumunských vojakov, ktorí si môžu návštevníci pozrieť naživo na LED obrazovkách v areáli letiska. Oficiálne otvorenie je naplánované na 11:00h, keď budú na hlavnom pódiu slávnostné príhovory troch najvyšších štátnych predstaviteľov, hudobnými vystúpeniami ich spestrí spevácky zbor súboru Lúčnica, Vojenská hudba Banská Bystrica, či operná speváčka Jolana Fogašová. Uskutočnia sa prelety leteckej techniky - slovenských stíhačiek F-16 i vrtuľníkov Black Hawk UH-60 aj zoskoky výsadkárov. Od 12:00h si ozbrojené sily pripravili veľkú dynamickú ukážku a od 13:00h približne 220 kadetov zloží slávnostnú vojenskú prísahu. Pri nástupe a pri pochodovaní budú asistovať študenti strednej školy zo Sečoviec.

Na ktoré známe mená z hudobnej časti programu sa môžeme tešiť?

Na Kaliho s Petrom Pannom, na Petra Cmoríka aj na Cigánskych diablov. Obľúbenými skladbami Karola Duchoňa rozospieva letisko operný spevák Martin Gyimesi. Ľudia sa majú na čo tešiť. Všetky podstatné informácie o programe, areáli letiska, občerstvení a logistike dostanú návštevníci už pri vstupe do areálu, a nebudú chýbať ani prezentačné predmety a darčeky.

Ako sa dá na letisko čo najjednoduchšie dostať?

Okrem toho, že vstup na podujatie je voľný, priamo pri letisku je zabezpečené bezplatné parkovanie. Návštevníci môžu využiť kyvadlovú dopravu a spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko sme posilnili spoje. Expres Tatran a rýchlik Považan budú obojsmerne mimoriadne zastavovať v stanici Piešťan, budú navyše posilnené o 1 vozeň a čo je najväčší benefit – každý, kto ide na oslavy víťazstva proti fašizmu do Piešťan, bude mať bezplatný lístok na vlak. Stačí pri pokladni vo svojej nástupnej stanici povedať heslo: víťazstvo nad fašizmom a dostane lístok so 100 percentnou zľavou.

V areáli bude voľný prístup na internet prostredníctvom free wifi, množstvo stánkov s občerstvením, sociálne zariadenia aj cisterny s pitnou vodou. Chcela by som všetkých poprosiť, aby rešpektovali pokyny organizátorov a príslušníkov bezpečnostných zložiek. Potrebné informácie nájdu aj na komunikačných kanáloch ministerstva obrany alebo v médiách. O všetkom podstatnom bude informovať počas celého dňa vo vysielaní STVR.

Viac informácií na https://www.facebook.com/mosr.sk a na https://www.mosr.sk/

