Pre najlepších zápasníkov z Európy trofeje inšpirované ďatelinkou: Európsky šampionát v Šamoríne už klope na dvere

(Zdroj: SPR media)

Trofej ako satisfakcia

Medailistom z kontinentálneho šampionátu, ktorého svedkom nebolo Slovensko už dlhých 27 rokov, má pripomínať nielen šťastie. „Trofej má symbolizovať aj oheň a vášeň, ktorú do toho musia športovci vložiť. Jej súčasťou sú okrem zlata aj štyri platinové kusy, pričom ten štvorlístok šťastia je ukrytý v záhyboch tohto diela,“ vysvetľuje hrdo bývalá chorvátska hádzanárska reprezentantka, ktorej diela vznikajú v ateliéri v bratislavskom Lamači.

(Zdroj: SPR media)

Nápad zo sopky

Nápad, aký napokon Gordana Glass vtisla svojim trofejam, vznikal na vrchole kopca. Na sopke Teide, ktorá sa vypína nad španielskymi Kanárskymi ostrovmi. „Verím, že som niečo z tých myšlienok, nad ktorými som pri návrhu trofeje rozmýšľala, pretavila aj do výsledného produktu. Zápasníci trávia veľa času na žinenkách, v kluboch, rodina si ich príliš neužije. Tá výsledná trofej im má priniesť aj trochu šťastie, ktorá následne po návrate k svojim blízkym znovu zažijú. Bude to pre všetkých taká malá satisfakcia za čas, ktorý museli stráviť od seba,“ prezradila čo-to zo svojho myšlienkového pochodu.

(Zdroj: SPR media)

Vytvorila 40 trofejí

Glass zapasníkov, ktorý od 7. do 13. apríla v prerobenej jazdiarni šamorínskeho X-BIONIC Sphere budú bojovať o európske tituly, obdivuje. „Skláňam sa pri každom športovom výkone. Zápasenie je jeden zo základných olympijských športov. Férový boj, kde rozhoduje sila, technika, zdatnosť a aj mentalita. To všetko zohráva rolu. Musíte byť v danej chvíli psychicky prichystaní podať najlepší výkon, ak chcete uspieť. Vyzerá to jednoducho, ale skúsili by ste sa postaviť na žinenku vy? Asi by ste sa na to hneď pozerali inak,“ pokračuje Gordana. Tí najlepší sa môžu tešiť na trofeje práve z dielne Gordany Glass. „Vytvorila som okolo 40 trofejí. Sú jednoduché, ale pevne verím, že sa z nich tí, ktorým skončia v rukách, budú naozaj tešiť. Pre mňa je tvorba každej trofeje výzvou,“ zakončila.

Vstupenky stále v predaji

Vstupenky na šampionát, ktorý sa na Slovensku koná po dlhých 27 rokoch, sú stále k dispozícii na PREDPREDAJ.SK. Cena jednodňovej vstupenky je 10 eur, k dispozícii sú aj permanentky na celý šampionát. Na žinenkách v Šamoríne bude od 7. do 13. apríla bojovať 450 zápasníkov v 30 hmotnostných kategóriách. Rekordná, vzhľadom na domáce prostredie, bude aj slovenská účasť. V hre budeme mať až 17 reprezentantov, vrátane štvornásobného majstra Európy Tajmuraza Salkazanova či účastníka OH 2020 Borisa Makojeva.

