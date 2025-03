Prestaň už toľko jesť! Rodičovské vety, ktoré môžu viesť až k poruchám príjmu potravy. Ako tomu predísť?

(Zdroj: Shutterstock)

Dospievanie je poriadne divoká jazda. Nálady tínedžerov sa menia ako aprílové počasie a niekedy sa aj dobre mienené rodičovské rady môžu skončiť hádkou alebo slzami. Obzvlášť citlivou témou je pre nich vzhľad a postava. Tlak sociálnych sietí, porovnávanie sa s rovesníkmi, nevinné vtipkovanie o výzore zo strany okolia či sebakritika môžu výrazne ovplyvniť ich sebavedomie. Ako sa s tínedžermi rozprávať tak, aby ste im neublížili a nevyvolali v nich zbytočné pochybnosti o ich zovňajšku? Kedy sú zmeny v ich stravovaní prirodzené a kedy môžu signalizovať vážnejší problém? Odpovede na tieto otázky prináša Valentína Sedileková, zakladateľka projektu Chuť žiť, ktorý sa venuje pomoci mladým ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy.

PRVÉ NEGATÍVNE OTÁZKY: SOM TUČNÝ/Á?

Rodičia, vedeli ste, že viac ako 48 percent dievčat na Slovensku vykazuje najmenej dva príznaky porúch príjmu potravy? A že prvotné príznaky prichádzajú naozaj veľmi nenápadne? Podľa Sedilekovej je vhodné neignorovať už prvotné otázky tínedžera o zovňajšku. „Ak sa vaše dospievajúce dieťa opakovane pýta, či nie je príliš tučné, či vyzerá pekne alebo koľko kalórií obsahuje dané jedlo, môže to byť tichý signál, že sa nadmerne zaujíma alebo už bojuje so svojím sebavedomím a vzťahom k vlastnému telu,“ vysvetľuje.

Sedileková preto rodičom radí, aby sa neuspokojili s rýchlymi odpoveďami typu, že vyzeráš dobre, čo riešiš, čím tému neukončili hneď na začiatku. „Práve naopak. Snažte sa rozhovor rozvinúť a prejaviť podporu. Dospievajúce dieťa potrebuje cítiť, že je prijímané také, aké je, že ho nečaká kritika alebo bagatelizovanie jeho pocitov a že rodič je osoba, s ktorou môže o týchto témach hovoriť. Citlivo a s úprimnou zvedavosťou preskúmavajte, ako je vaše dieťa spokojné so svojím zovňajškom. Vyjadrite pochopenie, že telo sa mení a nie vždy sa v ňom cítime komfortne. Zároveň ho usmerňujte k tomu, že vzhľad je súčasťou jeho identity, ktorá je jedinečná,“ dodáva zakladateľka projektu Chuť žiť.

ROZPRÁVAJTE SA: REALITA VS. SOCIÁLNE SIETE

Sociálne siete sú plné dokonalých tiel s dokonalým osvetlením a umelými skrášľovacími filtrami. Ak nechcete, aby si vaše dospievajúce dieťa vytvorilo nereálne očakávania o tom, ako by malo naozaj vyzerať, je dôležité, aby ste sa s ním porozprávali. Napríklad o téme, čo je teraz populárne na sociálnych sieťach, aké konkrétne osoby a účty sleduje a v čom ho inšpirujú. Ak máte obavy z obsahu, ktorý tínedžer sleduje, porozprávajte sa s ním a zistite, či je preňho vhodný. Zároveň ho môžete povzbudiť, že ak by sa niečo dialo aj v spojitosti so sociálnymi sieťami, ste tu preňho. Viaceré štúdie ukázali, že až 80 percent dospievajúcich dievčat sa bojí, že budú v staršom veku obézne a neatraktívne pre okolie. Preto je dôležité, aby ste ich viedli k zdravému vnímaniu vlastného tela bez zbytočného strachu a úzkosti z niečoho, čo v skutočnosti vlastne vôbec neexistuje.

NEPRIKAZUJTE, ALE PONÚKAJTE MOŽNOSTI

Komentáre k zovňajšok alebo na hmotnosť človeka sú niečo, čo sa nikomu nepočúva príjemne. Skúste si teda predstaviť, aký dopad to má na dospievajúce dieťa, ktoré prechádza veľkou hormonálnou zmenou. Ak máte obavy o životný štýl alebo zdravotný stav svojho tínedžera, je dôležité vyjadriť ich s citom. Vyhýbajte sa zbytočným výčitkám, napríklad ako by malo dieťa schudnúť, že konzumuje príliš veľa nezdravých vecí, má málo pohybu a k tomu sa ešte aj nevhodne oblieka.

Valentína Sedileková odporúča rodičom, aby zvolili taktiku „ja výroku“: „V poslednom čase mám o teba starosti. Vnímam, že málo spíš, prestal si sa hýbať a jedávaš samé ťažké jedlá. Všimla som si, že sa ti to odzrkadlilo na hmotnosti. Bojím sa, aby sa ti to neodzrkadlilo viac na zdraví. Môžeme sa o tom porozprávať?“ vysvetľuje, pričom zdôrazňuje, že práve tieto malé zmeny v prístupe dokážu neskôr urobiť veľký rozdiel pri ďalšej komunikácii.

SKONCUJTE S POROVNÁVANÍM

Tvoja sestra je taká štíhla, mohla by si si z nej brať príklad. Nikdy nebudeš dobrý ako tvoj brat. Prečo to tvoja spolužiačka dokáže a ty nie? Takéto vety sú pre dospievajúce dieťa emocionálnym dynamitom. Skúste ich obmedziť a sem-tam si zahryznúť do jazyka. Tínedžeri sa porovnávajú dosť už aj sami a nepotrebujú, aby to robili ešte aj ich rodičia. Mnohí odborníci varujú, že ak majú tínedžeri pocit negatívneho vzhľadu, riziko vzniku poruchy príjmu potravy sa u nich zvyšuje až štvornásobne.

POTREBUJETE POMOC OD ODBORNÍKA?

Je prirodzené, že tínedžeri môžu občas pociťovať nechutenstvo alebo, naopak, zvýšený apetít do jedla. To však nemusí automaticky znamenať poruchu príjmu potravy. „Môžu byť reakciou na nejaké fyziologické ochorenie alebo zvýšenú záťaž, či stres v živote. Dôležité je, že takýto stav je krátkodobý a nie je napojený na témy sebahodnoty, sebavnímania a potreby kontroly vzhľadu, hmotnosti, stravovania alebo pohybu,“ uzatvára Valentína Sedileková, zakladateľka projektu Chuť žiť.

Ak však spozorujete dlhodobé zmeny v jedálničku, správaní alebo emocionálnom prežívaní u svojho dospievajúceho dieťaťa, situáciu nepodceňujte a vyhľadajte odbornú pomoc. Môžete sa napríklad obrátiť na bezplatnú a anonymnú linku pomoci, ktorú ponúka projekt Chuť žiť, všeobecného lekára alebo osloviť priamo konkrétneho psychológa.

