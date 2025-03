Monkey Business presúvajú koncert v bratislavskom MMC na 29. novembra!

(Zdroj: archív Monkey Business)

Kapela Monkey Business sa za 25 rokov stala neodmysliteľnou súčasťou česko-slovenskej hudobnej scény. Oslavu jej výročia v Bratislave však kapela musela odložiť.

„Drahí fanúšikovia, veľmi nás to mrzí, ale sme nútení presunúť náš koncert z 29. marca na 29. novembra 2025. Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti. V prípade, že vám tento dátum nevyhovuje, je možné vstupenky vrátiť a refundovať v sieti Predpredaj.sk Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na koniec novembra,“ odkazujú fanúšikom Monkey Business.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: archív Monkey Business) Hudba Monkey Business je plná energických rytmov, neobyčajných harmónií a originálnych textov a získala si srdcia fanúšikov naprieč generáciami. Výročie oslavuje kapela novým - českým albumom Když múzy mlčí, ktorý sa dvakrát objavil v short listoch Cien Anděl a má najviac nominácií v ankete Žebřík. Podľa hudobných médií je to jedna z najvýraznejších českých nahrávok roku 2024.

Jednu z najzásadnejších českých skupín Monkey Business založil Roman Holý. Vybral do nej výnimočných inštrumentalistov. Rytmika Pavel Mrázek a Martin Houdek, gitara Oldřich Krejčoves a klávesy Ondřej Brousek, to je pevná jednotka kapely. Tú dopĺňa spevák Matěj Ruppert spoločne so speváčkou Terezou Černochovou, ktorá nahradila Tonyu Graves po jej odchode z kapely v roku 2016. Skvelú energickú partičku si nenechajte ujsť už 29. 11. 2025 v Majestic Music Clube v Bratislave. Vstupenky si môžete kúpiť tu Predpredaj.sk

