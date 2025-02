Máte pocit, že ste na svoje onkologické ochorenie ostali sami? Prostredníctvom projektu weLive sa môžete spojiť s ľuďmi, ktorí rakovinu porazili – v boji s ňou pomôžu aj vám

(Zdroj: Adobe Stock)

Priatelia a rodina nevedia úplne pochopiť, čo onkologický pacient prežíva a ako sa mu zmení svet. Aj z tohto dôvodu vznikol projekt občianskeho združenia Zodpovední na platforme weLive. V rámci neho pôsobia bývalí onkologickí pacienti, ale aj ľudia, ktorí sú na konci úspešného boja s rakovinou. Pomáhajú mužom, ženám, ale aj deťom, ktorí zistili svoju diagnózu len nedávno a sú nie len v šoku, ale aj dezorientovaní v zdravotnom a sociálnom systéme, ktorého sa odrazu stali aktívnou súčasťou.

„Pomáhame prekonať to najťažšie obdobie – nie len pacientom, ale aj ich rodinám, ktoré to tiež ohromne zasiahne. Odovzdávame svoje skúsenosti s rakovinou, informujeme na čo všetko má pacient nárok od štátu, či od poisťovne. Poradíme, cez koho si akú pomoc vyžiadať, ale aj nasmerujeme na konkrétnych odborníkov,“ vysvetľuje Viliam Gabria zakladateľ OZ Zodpovedný.

Stáť po boku ľudí, ktorí prežívajú najťažšie obdobie svojho života, chce veľkú psychickú odolnosť a odhodlanie. „Sami sme si prešli onkologickým ochorením, tú skúsenosť máme v sebe. Spolupracujeme aj s rôznymi psychologickými poradňami, kde načerpávame silu, vedomosti a energiu, aby sme to mohli odovzdávať ďalej. Chceme šíriť dobro a vracať to, čo sme sami dostali,“ uzatvára V. Gabria.

Ako sa dá k takejto pomoci dostať?

Zapojiť sa do projektu môže cez platformu weLive každý, kto to potrebuje, prostredníctvom chatu cez WhatsApp. „Zdravotná poisťovňa Union však podporila túto spoluprácu a vďaka tomu jej poistenci majú možnosť svoje podnety riešiť aj prostredníctvom telefonického rozhovoru a to úplne zadarmo,“ informuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

