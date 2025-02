Šéfka aj mama na plný úväzok: Na tomto mieste ženy stíhajú rodinu i kariéru

Nepremeškajte svoju šancu získať zaujímavú prácu pre TOP zamestnávateľa na Slovensku (Zdroj: Kaufland)

Premýšľate nad prácou, v ktorej môžete kariérne rásť, venovať sa rodine a dostávať rovnaký plat ako mužskí kolegovia? V Kauflande je to samozrejmosťou, až 70 percent zamestnancov tu tvoria ženy, a polovica z nich zastáva vedúce pozície. Sabinovskej predajni šéfuje Zuzana Žondová Tkáčová, so svojím tímom sa spoločne starajú o vaše príjemné nákupy.

V obchode vám stereotyp nehrozí

Pracovný deň vedúcej predajne začína pomerne skoro, a to už okolo 6:30. Zuzana bežne končí okolo pol štvrtej, no pracovnú dobu si dokáže prispôsobiť. „V Kauflande máme flexibilný pracovný čas, čo mi nesmierne vyhovuje a pomáha všetko zvládnuť, aj keď mám doma malé dieťa.“ Po dvoch rokoch na materskej dovolenke sa bez obáv vrátila na svoju pozíciu. „Plánovala som, že do práce nastúpim, keď bude mať dcérka dva roky. V lete sme oslávili jej druhé narodeniny a na jeseň som sa skutočne vrátila na pozíciu vedúcej.“

Zuzana Ž. Tkáčová našla prácu, v ktorej má čas na rodinu a koníčky (Zdroj: Kaufland)

Podpora rodinného života je jednou z vecí, na ktorú reťazec kladie veľký dôraz, aj preto sa po skončení rodičovskej dovolenky do práce vráti takmer 90 percent jeho zamestnancov. Okrem flexibilnej pracovnej doby, ktorá rodičom pomáha zladiť prácu s časom venovaným deťom, obľúbený predajca potravín umožňuje aj prácu na skrátený pracovný úväzok, poskytuje jednorazové finančné príspevky, detský balíček, dovolenku nad rámec zákona či príspevky na detské letné tábory, v ktorých zamestnávateľ hradí až 77 percent z ceny pobytu.

Zuzana Tkáčová si pochvaľovala aj možnosť využívať služobné auto počas materskej dovolenky. „Príjemne ma to prekvapilo a uľahčilo fungovanie s malým bábätkom,“ spomína. Takéto benefity spolu so zaujímavým finančným ohodnotením umožňujú zamestnancom dodržiavať work-life-balance nielen na papieri, ale aj v reálnom živote.

Nerovnosti medzi mužmi a ženami tu nepoznajú

Kaufland má transparentné odmeňovanie, mzdy sú jasne stanovené, bez ohľadu na pohlavie. Rovnosť odmeňovania žien a mužov na Slovensku nie je vôbec samozrejmosťou. Podľa nedávneho prieskumu ženy v priemere dostávajú na začiatku kariéry o 41 eur menej ako muži, podľa štatistík dokonca v porovnaní s mužskými kolegami pracujú posledné dva mesiace v roku zadarmo.

70 percent zamestnancov v Kauflande tvoria ženy a polovica z nich zastáva vedúce pozície (Zdroj: Kaufland)

Rozmýšľate nad prácou v Kauflande?

Staňte sa súčasťou firmy, ktorá ocení vašu snahu a otvorí vám dvere k lepšej budúcnosti. Tak, ako sa to podarilo aj sympatickej vedúcej zo sabinovskej predajne. „Niektoré dni sú časovo náročnejšie, veci treba neustále zlepšovať a meniť, no vďaka tomu, že máme skvelé vzťahy a vychádzame si v ústrety, podržíme sa,“ konštatuje Zuzana, ktorá pri menovaní pracovných benefitov nemôže nespomenúť vynikajúci kolektív. „Je pravda, že táto práca nie je vždy ľahká, no šikovného človeka tu vedia patrične oceniť, aj finančne. Zo všetkých zamestnávateľov, u ktorých som doteraz pracovala, sa najlepšie cítim práve v Kauflande,“ dodáva na záver. Zaujali sme vás? Neváhajte a navštívte našu stránku kariera.kaufland.sk, kde zistíte viac o aktuálnych pracovných ponukách.

