Ako šetriť planétu a znižovať emisie? Príbeh úspešnej dekarbonizácie známeho reťazca

Napríklad našu uhlíkovú stopu.

Obrovské množstvá emisií v ovzduší predstavujú vážny klimatický problém, pretože namiesto toho, aby teplo zo Zeme odchádzalo preč do vesmíru, odráža sa od nahromadenej vrstvy plynov (emisií) naspäť k povrchu Zeme. Aj preto sa niekedy cítime, ako by sme žili v skleníku. Viete, ktorá ľudská činnosť závažne zvyšuje tvorbu emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov? Je to stavebníctvo.

Výstavbe sa vyhnúť nedá

Dokážeme však stavať tak, aby sme životné prostredie zaťažovali čo najmenej. Tak to robí aj Kaufland, ktorý sa zameriava na znižovanie svojej uhlíkovej stopy. V roku 2023 dosiahol významný pokrok a podarilo sa mu znížiť celkovú spotrebu energie o takmer 4 percentá oproti predchádzajúcemu roku, čo predstavuje úsporu viac ako 4,5 milióna kWh. Toto číslo je pôsobivé aj preto, že mu na Slovensku pribudli štyri nové predajne. Pre lepšiu predstavu - 4,5 milióna kWh by stačilo na pokrytie ročnej spotreby približne 1 800 slovenských domácností. „Klimatické zmeny sa týkajú každého z nás, aj preto patrí minimalizácia produkcie CO2 k našim strategickým cieľom,“ hovorí Michal Dendeš, riaditeľ centrálnych služieb Kaufland Slovenská republika v.o.s. Spoločnosť si stanovila ambiciózny plán - do roku 2030 znížiť emisie zo svojich činností o 80 percent v porovnaní s rokom 2019.

Zmenou prejde každá predajňa

Tento cieľ by nebolo možné dosiahnuť, keby reťazec nevylepšoval svoje staršie predajne. Pôvodné chladiace systémy mení za energeticky úspornejšie riešenia a tam, kde je to možné, inštaluje na strechy fotovoltické panely. Fotovoltika vďaka využitiu energie zo slnečného žiarenia dokáže znížiť ročnú spotrebu energie až o 20 percent. Všetky predajne sú vybavené LED osvetlením, čím sa podarilo ušetriť 3 500 ton CO 2 ročne. Na absorbovanie takého množstva uhlíka by bolo potrebných asi 350 000 stromov, pričom každý strom by ročne absorboval 10 kg CO 2 . Dôkazom úspechu obľúbeného predajcu potravín v oblasti ekologických riešení je zisk prestížneho certifikátu EDGE. Toto medzinárodné označenie je udelené budovám, ktoré spotrebujú menej vody a energie v porovnaní s bežnými stavbami. Zahŕňa využívanie energeticky efektívnych technológií, čo vedie k znižovaniu emisií, kladie tiež dôraz na detaily ako prirodzené osvetlenie a vetranie. „Do konca marca 2025 plánujeme certifikáciou EDGE vybaviť všetky naše predajne na Slovensku,“ uvádza Michal Dendeš.

Kaufland znižuje uhlíkovú stopu aj pomocou špeciálnych jednotiek na meranie CO2, ktoré zaviedol vo všetkých prevádzkach. Tieto zariadenia monitorujú teplotu a spotrebu elektriny v chladiacich vitrínach. Ak niektorá zaznamená vyššiu spotrebu, problém sa okamžite rieši, čím predchádza zbytočnému plytvaniu energiou.

Najekologickejšia predajňa v Strednej a Východnej Európe

V bratislavskej Záhorskej Bystrici minulý rok vyrástol unikátny obchodný dom, z ktorého je až 75 percent postavených z dreva. Drevená fasáda však nie je jediné, čím sa môže pochváliť. Zelené riešenia tu cítiť na každom kroku. Predajňa je vybavená vzduchotechnikou so spätným získavaním tepla, čo znamená, že vetranie je efektívne a úsporné. Chladiace vitríny využívajú ekologické chladivá, ktoré nezvyšujú skleníkový efekt, čím prispievajú k ochrane klímy. Rovnako ako všetky nové Kaufland predajne, aj táto je sebestačná vo vykurovaní a chladení svojich priestorov. Umožňuje to kombinácia rekuperácie, využitia odpadového tepla z chladenia a tepelných čerpadiel, vďaka čomu si dokáže vyrobiť až 80 percent potrebného tepla z vlastných zdrojov.

Zoznam ekologických inovácií dopĺňa aj dlažba na chodníkoch vyrobená z recyklovaných PVC káblov, ktorú zhotovila chránená dielňa na Slovensku, a retenčné parkovisko s drenážnou dlažbou, ktorá má schopnosť zadržiavať vodu. Zelené strechy a vegetačná fasáda podporujú biodiverzitu a skvalitňujú ovzdušie v okolí predajne. „Pravidelne testujeme nové technológie a ekologické materiály. Ak preukážu svoju účinnosť pri ochrane životného prostredia, snažíme sa ich zaviesť vo všetkých našich predajniach,“ dodáva na záver Michal Dendeš. Nakupovanie potravín si tak môžete vybaviť v priestoroch, ktoré šetria planétu a jej zdroje pre budúce generácie.

