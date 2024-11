Záplavy a zosuvy pôdy si na Sumatre vyžiadali 31 mŕtvych

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Sutan Malik Kayo)

Vedúci predstaviteľ Úradu pre riešenie katastrof v provincii Severná Sumatre uviedol, že jeho úrad predložil guvernérovi provincie žiadosť o vyhlásenie mimoriadnej situácie. Navrhovaný stav s platnosťou do decembra by urýchlil distribúciu pomoci a mobilizoval národné zdroje na pomoc tisícom vysídlených obyvateľov. "Región naďalej sužujú intenzívne zrážky a očakávame, že riziko ďalších katastrof zostane zvýšené minimálne do začiatku decembra," povedal predstaviteľ. Ničivé škody hlási viacero okresov, od Medanu až po vidiecke oblasti ako Sibolangit a Sayur Matinggi, kde sú komunity stále odrezané od sveta z dôvodu zosuvov pôdy, ktoré zasypali cesty sutinami.

Záchranári sa pohybujú v zradných podmienkach a usilujú sa uvoľniť prístupové cesty, pričom pátrajú po nezvestných osobách. Vnútorne vysídlení ľudia sú ubytovaní v dočasných prístreškoch. Krajina je každoročne vystavená monzúnovej sezóne, ktorá často prináša prívalové dažde a silné záplavy, najmä v nízko položených a husto obývaných oblastiach, ako je provincia Severná Sumatra. Odborníci varujú, že odlesňovanie a zle plánovaná urbanizácia zhoršili závažnosť týchto udalostí, znížili schopnosť krajiny absorbovať prebytočnú vodu a zvýšili zraniteľnosť obyvateľov voči zosuvom pôdy. Podľa Úradu pre riešenie katastrof spôsobili silné dažde v provincii Severná Sumatra v uplynulom týždni vyliatie riek, ktoré zmietli domy, poľnohospodársku pôdu a infraštruktúru.