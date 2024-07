Patríte aj vy k „lenivým“ kuchárkam? Tento recept si zamilujete!

(Zdroj: Kaufland)

Leto ako u babičky

Pokiaľ patríte k milovníkom leta a tradičnej slovenskej kuchyne, recepty od známej foodblogerky a autorky niekoľkých kuchárskych kníh, Veroniky Čopíkovej, si zamilujete. Pod prezývkou Lenivá kuchárka už niekoľko rok pripravuje jednoduché, no veľmi chutné jedlá, ktoré by v lete nemali chýbať ani na vašom stole. Všetko potrebné na prípravu, vrátane čerstvej zeleniny a kvalitných výrobkov privátnej značky K-Bio, nájdete vo vašom Kauflande.

Na domácu kuchyňu nedá dopustiť

Hoci sa Lenivá kuchárka k vareniu a pečeniu dostala až po vysokej škole, rýchlo sa pre ňu stali obľúbenou formou meditácie. Tajomstvom úspechu sú pre ňu kvalitné ingrediencie a rýchla príprava. Jej šošovicový prívarok je dôkazom, že recepty našich starých mám tu budú s nami večne.

Šošovicový prívarok podľa Lenivej kuchárky

Ingrediencie:

150 g cibule

3 strúčiky cesnaku

200 g zemiakov

200 g červenej šošovice K-Bio

150 ml smotany na šľahanie

2 špekáčiky

2 PL panenského olivového oleja K-Bio

1 PL jablčného octu

1 ČL zemiakového škrobu

1 ČL majoránky

1 ČL mletej rasce

2 bobkové listy

soľ a čierne korenie

muškátový orech

čerstvý kôpor

Postup:

V hrnci zohrejeme olej, pridáme nadrobno nasekanú cibuľu a opečieme dosklovita. Pridáme na menšie kocky nakrájané zemiaky, osolíme, zalejeme horúcou vodou (500 ml) a varíme prikryté na miernom plameni 10 minút. Následne pridáme prepláchnutú červenú šošovicu, ochutíme soľou, čiernym korením, majoránkou a rascou. Prilejeme 500 ml horúcej vody, premiešame a pridáme bobkové listy. Prikryté varíme asi 20 minút, kým nie sú zemiaky a šošovica mäkké.

Do prívarku prelisujeme strúčiky cesnaku, prilejeme smotanu na šľahanie, do ktorej sme rozhabarkovali zemiakový škrob. Premiešame a povaríme ešte pár minút. Na záver do prívarku nastrúhame štipku muškátového orecha, dochutíme soľou, čiernym korením a vmiešame hrsť nasekaného čerstvého kôpru. Podľa chuti pridáme jablčný ocot. Prívarok servírujeme so špekáčikmi, ktoré vložíme do rúry vyhriatej na 180 °C a pečieme asi 30 minút. Po upečení špekáčiky nakrájame na kolieska a poukladáme na každú porciu prívarku. Ozdobíme čerstvým kôprom. Prajeme dobrú chuť.

Bioprodukty nemusia byť drahé

Ak siahnete po značke K-Bio, ktorú nájdete exkluzívne v Kauflande, na kvalitu sa môžete vždy spoľahnúť. Neobsahuje farbivá, chuťové zvýrazňovače ani umelé arómy, napriek tomu ju v Kauflande kúpite za výhodnú cenu. Vďaka pestrej ponuke potravín, ale aj ovocia a zeleniny v biokvalite, sa môžete stravovať zdravo a chutne každý deň, a to nielen v lete.

