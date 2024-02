Zvýšenie obsadenosti budov, nové priame investície a diverzifikácia portfólia. IAD Investments predstavuje svoje prvé plány s realitným fondom CE REIF

IAD Investments má pripravenú jasnú stratégiu pre realitný fond CE REIF, ktorý prevezme od spoločnosti HB Reavis. Pracuje na zvýšení obsadenosti budov v majetku fondu a na nových investíciách do portfólia nehnuteľností. Okrem toho plánuje IAD Investments zabezpečiť aj nové priame investície. K téme sa vyjadril predseda predstavenstva IAD Investments Vladimír Bencz.

„Zvýšenie obsadenosti budov považujeme za kľúčový krok pre dosiahnutie stabilných výnosov. S našimi skúsenosťami a aplikáciou novej stratégie prenájmov plánujeme zvýšiť ich obsadenosť. Už aktuálne prebiehajú rokovania s poprednými svetovými realitnými agentúrami, ktoré aktívne pôsobia aj na slovenskom trhu,“ uviedol predseda predstavenstva IAD Investments Vladimír Bencz. „Aktuálne nehnuteľnosti v majetku fondu považujeme za kvalitné. Sme presvedčení, že hodnoty nehnuteľností sa v blízkej budúcnosti stabilizujú a začnú rásť,“ dodáva Bencz.

Spoločnosť IAD Investments súčasne rozbehla aj rokovania s financujúcimi bankami o podmienkach financovania budov tak, aby sa podarilo dosiahnuť ekonomickú efektívnosť pre investorov aj pre financujúce inštitúcie.

„Stretnutia s financujúcimi bankami o úprave zmluvných podmienok sú nevyhnutné.. V tejto súvislosti sme začali jednania za účelom prerokovania podmienok prevzatia financovania spoločností, ktoré sú súčasťou majetku fondu. Finančnú páku plánujeme využiť tak, aby mala pozitívny vplyv na výkonnosť fondu,“ vysvetľuje Vladimír Bencz.

Ďalším dôležitým strategickým krokom je rozšírenie portfólia o nové nehnuteľnosti, pričom nákupy by mali diverzifikovať portfólio nielen podľa sektorov, ale aj geograficky. Sektory logistiky a ľahkej výroby sú v posledných rokoch na vzostupe, pričom momentálne profitujú najmä z tzv. nearshoringu – trendu návratu výroby európskych výrobcov z Ázie späť do Európy. Okrem nových investícií do rozšírenia portfólia nehnuteľností plánuje IAD Investments aj zabezpečiť nové priame investície z viacerých zdrojov od rôznych investorov.

"CE REIF sa nebude zlučovať s Prvým realitným fondom," dodáva Bencz. Je presvedčený, že realitný fond pod novou správou prinesie investorom pozitívne výnosy, ktoré očakávali. „Dnes už každý investor vie, že investovanie je beh na dlhú trať. Kto hľadá zhodnotenie peňazí v priebehu niekoľkých mesiacov, v investičnej oblasti nepochodí. Našim cieľom je dosiahnutie dlhodobej stability a úspešného rastu investícií, čo potvrdzujú takmer 18-ročné skúsenosti s manažovaním a správou realitných fondov na Slovensku a Českej republike. Dôležitým krokom k dosiahnutiu týchto cieľov je dodržanie investičného horizontu fondu a stabilizácia finančných zdrojov vo fonde.“

Zobraziť galériu (3) Vladimír Bencz, predseda predstavenstva, IAD Investments (Zdroj: IAD Investments)

