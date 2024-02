Spoločnosť Ludoprint prepustí 18 zamestnancov: Papierenský stroj zakonzervujú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BOBOT - Akciová spoločnosť Ludoprint v obci Bobot v Trenčianskom okrese prepustí ku koncu februára 18 zamestnancov. Podľa predsedu predstavenstva Ľudovíta Krausa je dôvodom prepúšťania neochota a neschopnosť Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR komunikovať so spoločnosťou o dotácii či pôžičke.

Pripomenul, že Ludoprint je jediná slovenská papiereň vyrábajúca stopercentný papier. K 29. februáru prepustí 18 zamestnancov, ktorí obsluhovali papierenský stroj. Prevádzka výroby kartonáže vlnitej lepenky zostane zatiaľ zachovaná. Papier potrebný na kartonážnu výrobu budú kupovať v zahraničí tak ako ostatné slovenské podniky. "Je to, samozrejme, najväčšia hlúposť, keďže tento papier vyrábame zo zberového papiera bez pridávania drevného vlákna či akejkoľvek chemikálie," priblížil Kraus.

Zdôraznil, že aktuálne majú na sklade rekordnú zásobu odpadového papiera a aj zaujímavé objednávky. Hospodárske výsledky má podľa neho spoločnosť najlepšie za posledné roky. "Denne nás oslovujú spoločnosti a organizácie, či k nám môžu voziť odpadový papier, keďže nevedia, čo s ním majú robiť," doplnil.

Spoločnosť Ludoprint je podľa neho najstaršou papierňou v bývalom Československu takmer s 270-ročnou tradíciou. Je zároveň tiež jedinou papierňou, ktorá vyrába stopercentne recyklovaný papier. "V zahraničí takéto papierne dotujú, my sme dotáciu nedostali už 20 rokov. My nechceme dotáciu, ja som poverčivý, my chceme pôžičku, ktorú riadne vrátime. Žiadne vedenie MŽP nám ju nechcelo dať," zdôraznil Kraus. Spoločnosť Ludoprint je rozdelená na dve firmy, v tlačiarni je zamestnaných 30 ľudí, v papierni 28, z nich 18 prepustia a papierenský stroj zakonzervujú.