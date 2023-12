Vyskúšajte tieto Vianoce nevšedné recepty víťaza MasterChef

(Zdroj: Coca-Cola)

Vianočný chlebíček s kaprom

Suroviny na jeden chlebíček:

Kaprie filety – (30 – 35 g hranolka)

Tymian – 1 lyžička

Mletá paprika – 1 lyžička

Hrachové výhonky

Majonéza

Uhorky cornichons (2 ks)

Bageta/veka

Vínne cestíčko (na 15 – 20 porcií)

Múka – 3 lyžice

Kypriaci prášok – 1 lyžička

Suché biele víno – 100 ml

Kukuričný škrob – 3 lyžice

Vajce – 1 ks

Citrónová kôra

Soľ – 1 lyžička

Mleté čierne korenie – ½ lyžičky

Zmes na chlebíček – 1 ks

Zemiaky – 30 g

Mrkva – 20 g

Maslo

Tieto chlebíčky sú gastronomickým zážitkom

Kaprie filety nakrájajte na asi 1,5 cm široké prúžky, dochuťte soľou, čiernym korením, tymianom a mletou paprikou. Nechajte marinovať.Potom zmiešajte v miske hladkú múku, škrob, kypriaci prášok, soľ a mleté čierne korenie a nakoniec pridajte vajce a víno. Zo zmesi vám vznikne cestíčko, ktoré je konzistenciou podobné cestu na palacinky. V ňom obaľte nakrájaného kapra a odkvapkané smažte dozlatista v rozpálenom oleji.

Zemiaky a mrkvu nakrájajte na drobné kocky a orestujte dozlatista na masle.

Na pokrájanú veku alebo bagetu navrstvite orestovanú zmes zemiakov a mrkvy, zľahka pokvapkajte majonézou, navrch položte jednu kapriu hranolku a zasypte nadrobno nakrájanými hrachovými výhonkami.

Vianočný chlebíček s morčacím mäsom a brusnicami:

Suroviny na jeden chlebíček:

Morčacie prsia – 50 g

Nakladané brusnice – 6 ks

Philadelphia – 20 g

Vlašské orechy – 1 lyžica

Rozmarín – dve vetvičky

Tymian – dve vetvičky

Trstinový cukor – 1 lyžička

Ocot balsamico – 1 lyžička

Čedar (na strúhanie) – 15 g

Olej olivový – 1 lyžica

Soľ

Mleté čierne korenie

Bageta/veka

Nálev na brusnice:

Voda – 500 ml

Vínny ocot červený – 200 ml

Bobkový list – 3 ks

Ocot balsamico – 1 lyžica

Soľ – 1 lyžička

Prekvapte návštevu spojením slovensko-amerických chutí

Morčacie prsia nakrájajte na približne 1 cm hrubé plátky, dochuťte soľou, korením, pokvapkajte olivovým olejom a nechajte chvíľu marinovať. Medzitým vložte syr Philadelphia do misy, dochuťte soľou, korením a pokvapkajte olivovým olejom. Všetko dôkladne premiešajte.

Zo surovín na nálev si urobte horúci rozvar, ktorým prelejete brusnice a nechajte ich marinovať.

Rúru rozpáľte na 180 °C. Čedar nastrúhajte na hrubom strúhadle priamo na papier na pečenie a vložte do rúry. Počkajte, kým sa opečie dozlatista (cca 10 minút). Potom syr vyberte a keď stuhne, nalámte ho na drobné kúsky.

Orechy nasekajte najemno a zľahka orestujte na suchej panvici. Potom pokvapkajte balsamicom, posypte trstinovým cukrom, tymianom, rozmarínom nakrájaným najemno a všetko dôkladne orestujte tak, že cukor skaramelizuje a ocot balsamico sa odparí.



Morčacie prsia orestujte na panvici s trochou oleja dozlatista, cca 4 minúty z každej strany. Nechajte chvíľu oddýchnuť a ihneď podávajte. Na veku alebo bagetu navrstvite ochutený syr Philadelphia, karamelizované orechy, morčacie mäso, čedar a brusnice nasekané najemno.

Sušienky s Espumou

Suroviny na 20 ks sušienok:

Hladká múka – 240 g

Maslo – 170 g

Cukor múčka – 90 g

Domáci vanilkový cukor – 10 g

Žĺtok – 1 ks

Citrónová kôra – štipka

Mletá škorica – štipka

Mletý klinček – štipka

Nakladané brusnice

Nálev:

Voda – 1 l

Cukor – 500 g

Citrónová šťava – zo 6 ks citrónov

Šľahaná smotana: (10 ks)

Smotana 33 % – 500 ml

Mascarpone – 125 g

Vanilková pasta – 50 g alebo ½ lusku

Badyán – 1 g

Škorica – 3 g

Suroviny na nálev priveďte do varu. Hotovým nálevom prelejte brusnice a nechajte marinovať.

V mise zmiešajte všetky suroviny na cesto a ručne spracujte.

Nakoniec pridajte odkvapkané brusnice a zapracujte do cesta, ktoré necháte odležať v chladničke.

Pri spracovaní nesmie byť cesto ani veľmi studené (potom sa láme), ani veľmi teplé (lepí sa). Vyvaľkajte na zhruba 7 mm široký plát, z ktorého vykrajujte kolieska.

Predhrejte si rúru na 160 °C a dajte piecť na 10 až 15 minút.

Recepty pripravil Roman Staša, výherca súťaže MasterChef

Espuma:

Všetko dajte do hrnca a mierne zahrejte, kým sa mascarpone nerozpustí. Pozor, zmes sa

nesmie variť. Nechajte ju vychladnúť na izbovú teplotu, prelejte do espumy, vložte do nej dve bombičky a podávajte v pohári. Všetko zasypte vychladnutou rozdrobenou sušienkou.

