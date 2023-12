Počas jesene u nás vyrástli nové ovocné sady pre školákov i včelársky skanzen

(Zdroj: Kaufland)

Pre súčasné i budúce generácie

Svet sami nezmeníme, zlepšiť svoje okolie však vieme. Ako? Napríklad tým, že pomôžeme nášmu mestu alebo obci zazelenieť. Vďaka programu Nadácie Ekopolis s názvom Sadíme budúcnosť na Slovensku vyrástlo vyše 4 000 ovocných a okrasných drevín.

Podarilo sa tiež zachrániť storočnú školskú záhradu v Babíne. Na cintoríne v obci Brhlovce, kde silný vietor spôsobuje časté škody na majetku a zdraví lesnej zveri, vznikol vetrolam. Revitalizácia náučného chodníka vo Včelárskom skanzene v Nitre spestrila ponuku drevín pre včely a ďalšie opeľovače, aby mali dostatok nektáru a peľu po celý rok.

O finančnú podporu výsadieb po celom Slovensku sa už druhý rok stará aj spoločnosť Kaufland. Ochrana biodiverzity a klímy je dlhodobo na jej zozname priorít. Aj preto sa ako partner projektu Sadíme budúcnosť už druhý rok zasadzuje za cielenú výsadbu funkčnej zelene všade tam, kde je jej v krajine nedostatok, alebo celkom chýba. A v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporuje ďalšie zaujímavé projekty. Čím sú také výnimočné?

Externá učebňa v ovocnom sade? Prečo nie!

Mnohé dnešné deti poznajú iba ovocie a zeleninu naukladané v prepravkách v obchodoch. V Babíne to však bude inak. Posledný októbrový piatok miestni školáci v takmer zaniknutej storočnej záhrade vysadili nové jablone, hrušky, višne, čerešne a jarabiny, ale tiež kríky, z ktorých budú môcť oberať plody už budúci rok. Nápad zrealizovali vďaka podpore Kauflandu a Nadácie Ekopolis, ktorá spolu so školou vyberala vhodné stromy i kríky. Záhrada bude slúžiť ako vonkajšia učebňa, no radosť urobí tiež bežným návštevníkom.

Z nových ovocných stromov sa tešia aj deti v Bánove. V školskom areáli im totiž vznikol rozprávkový zelený raj pre budúce generácie. Pomáhal každý, kto mohol, aby sa podarilo vysadiť čo najviac ovocných stromov a vytvoriť tak oddychovú zónu pre žiakov i všetkých obyvateľov tejto obce.

Svoju budúcnosť sadila aj Bošáca

Ak sa vám s týmto názvom spája najmä legendárna slivka, máte pravdu. Sadenie stromov v tejto lokalite Kaufland podporil už v roku 2022, a to nielen finančne, ale aj vlastnými rukami. Na mieste, kde v minulosti ovocné sady zanikli, sa podarilo vysadiť slivkový sad. Jeden zo stromčekov pomohli zasadiť aj zamestnanci tohto reťazca.

Dnes sa o ovocné stromy stará miestny manželský pár – formuje koruny, vystrihuje obrast, opravuje pletivá či vytrháva burinu. Manželom sa túto jeseň podarilo vysadiť ďalších 35 ovocných stromov, ktoré budú prínosom pre včely. Čerešňa, višňa, oskoruša, mišpuľa, gaštan jedlý, dula, mandľa či moruša – tento výber odobrili aj odborníci. Obec plánuje ovocie ďalej spracovávať a samotný sad bude okrem iného vytvárať príjemné miesto pre oddych a prechádzky obyvateľov plánovaného domu seniorov.

Ochrana stromov je dôležitá aj pre ďalšie generácie

Ich výsadba by sa však nemala realizovať bezhlavo. Pri výbere najlepších projektov preto Nadácia Ekopolis spolupracuje s odborníkmi a mimoriadny dôraz kladie na následnú starostlivosť.

„V rámci iniciatívy Sadíme budúcnosť vkladáme dôveru do rúk aktívnych komunít a miestnych dobrovoľníkov, ktorí najlepšie vedia, čo krajina okolo nich potrebuje. Vďaka ich odhodlaniu už aj dnes, po dvoch rokoch programu, vidíme, aký veľký zmysel má ich práca,“ hovorí programová manažérka Sadíme budúcnosť, Martina Hromadová, a dodáva: „Výsadba si vyžaduje dlhodobé plánovanie a kvalitné prevedenie. Výsadbou všetko iba začína. Kľúčovou súčasťou každého projektu je jeho udržateľnosť, teda aby vysadené stromy mali čo najväčšiu šancu na dlhý a zdravý život. Len tak vedia byť efektívnymi nástrojmi pri adaptácii na zmenu klímy.“

Aby tento projekt fungoval, potrebuje mať silného partnera. Ako Kaufland. Ekopolisu tento rok daroval okrem iného aj 25 000 eur. O čiastke rozhodli jeho zákazníci, ktorí mohli v rámci svojej Kaufland Card venovať vernostné body jednej z troch organizácií a hlasovať za jej podporu.

K ochrane životného prostredia môžete prispieť aj inak – na svoj bežný nákup sa vyberte do predajne, ktorá šetrí prírodné zdroje, redukuje plast všade, kde sa dá, a svojich zákazníkov podporuje v „udržateľnejšom“ životnom štýle napríklad aj eko sieťkami na ovocie, zeleninu či pečivo. Alebo ponukou potravín, vyrobených ohľaduplne voči prírode. Pre lepšiu a zodpovednejšiu budúcnosť nás všetkých.

