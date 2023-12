Radujte sa ako deti! Ako sa dá mať detskú radosť aj v dospelosti?

(Zdroj: McDonald´s )

V dnešnom uponáhľanom svete, kedy sa každý deň snažíme stihnúť čo najviac práce a povinností, nám často chýba čas na to, aby sme si život užili naplno. Všetci si určite pamätáme na našu detskú nevinnosť a bezstarostnosť, keď sme sa vedeli radovať z maličkostí a žili sme oveľa viac v prítomnosti. V dospelosti nám to často chýba, no je dôležité vedieť sa radovať i v tejto fáze života.

Radosťou uvoľňujeme endorfíny, ktoré nám zlepšujú náladu a znižujú stres. Naviac keď sa radujeme, zlepšujeme tak svoje vzťahy s ostatnými ľuďmi, pretože sme pozitívnejší a prístupnejší.

Naučte sa radovať sa ako deti

Ako sa ale dá mať detskú radosť aj v dospelosti? Prvým krokom je spomaliť a uvedomiť si prítomnosť. Snažte sa byť pozorní a vnímať všetkými zmyslami. Všímajte si všetko, čo sa deje okolo vás, čo vidíte, počujete a cítite. Ďalším krokom je nájsť si čas na to, aby ste robili veci, ktoré vás bavia. Môže to byť hranie spoločenských hier, športovanie, maľovanie, počúvanie hudby alebo čokoľvek iné. Dôležité je, aby ste si to užívali a nevnímali to ako povinnosť.

Taktiež si pamätajte, že radosť môžete nájsť aj v maličkostiach. Napríklad pri prechádzke v parku si všimnite farby kvetov, spev vtákov či vôňu trávy. Uvedomte si, že aj tieto malé momenty môžu byť krásne a tešte sa z nich. A, nakoniec, nebojte sa byť bezstarostní. Deti sú často krásne bezstarostné, neviazané a nezaťažené životom. Pokiaľ sa dokážete smiať sami sebe a nebrať sa tak vážne, môžete si užívať život oveľa viac.

Vráťte sa do detstva v bazéne plnom balónikov

Na návrat do bezstarostných detských čias môžete využiť napríklad McDonald‘s guľôčkový bazén, ktorý od 30. novembra do 15. decembra stojí na vonkajšom parkovisku olomouckej Šantovky. Zabudnite na chvíľu na predvianočný zhon a nájdite si chvíľku, kedy sa budete môcť radovať ako malé dieťa. Okrem bazénu sú k dispozícii taktiež aj šmýkačky alebo loptičkové delá či fotokútik. Bazén je otvorený pre všetkých dospelých záujemcov každý deň od 14. do 21. hodiny na parkovisku Galerie Šantovka v Olomouci.

Spomeňte si na svoju detskú bezstarostnosť a začnite sa tešiť ako deti aj v dospelosti.

