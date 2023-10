Čo ste doteraz nevedeli o kúpeľných procedúrach?

(Zdroj: Kúpele Piešťany)

Minerálna voda, liečivé bahno alebo iné prírodné zdroje s pozitívnymi účinkami na ľudské zdravie sú vo všetkých známych kúpeľných destináciách. Čaro a obľúbenosť konkrétnych kúpeľov však spočíva aj v tom, ako sa účinky vzácnych darov prírody zužitkujú.

V prípade Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany to robia na svetovej úrovni, o čom svedčí aj vysoká návštevnosť a obľúbenosť kúpeľov u slovenskej i zahraničnej klientely. Dobré karty majú rozdané aj vďaka svojej unikátnej polohe. Ostrov, ktorý vytvára rieka Váh so svojim Obtokovým ramenom je od mesta oddelený Kolonádovým mostom, ktorý je najdlhším krytým mostom na Slovensku. Zvyknú ho preto volať aj Sklený most. Aby tých zvláštností nebolo málo, už spomínané mŕtve rameno je mŕtve len svojim názvom. V skutočnosti je považované za jeden z pilierov, na ktorom stoja piešťanské kúpele.

Okrem žriediel vzácnej geotermálnej vody v jeho okolí z ktorých niektoré ústia priamo do Obtokového ramena je aj zdrojom piešťanského sírneho bahna. To sa po vyťažení obmývané horúcou termálnou vodou (67 – 69 °C) necháva rok dozrievať, aby sa premenilo na šedo-modrý, lesklý peloid s maslovou konzistenciou a schopnosťou prenikať do tých najhlbších vrstiev organizmu a liečiť poruchy pohybového aparátu a neurologické ochorenia.

Pramene, ktoré vyvierajú na Kúpeľnom ostrove vznikli vďaka stáročia trvajúcim priesakom zrážkovej vody cez priepustné vápencovo-dolomitické vrstvy. Vzácna geotermálna voda, ktorá vznikla zložitými procesmi a vyviera z viac, ako dvojkilometrovej hĺbky. Zachytáva sa zhruba 55 metrov pod zemou, aby sa nemiešala s povrchovými vodami. Piešťanská minerálna voda je prioritne síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá a sírna.

Dosahuje teplotu takmer 70 °C a v jednom litri má viac, ako 1500 mg minerálnych látok. Nemenej dôležitý je aj obsah voľných plynov, najmä sírovodíka, ktorý vode dodáva charakteristickú arómu. Tú zažijete a zacítite vo všetkých piešťanských kúpeľných domoch, no najviac si atmosféru vychutnáte v secesnom kúpeľnom dome Irma, ktorý je priamo prepojený s 5* hotelom Thermia Palace.

Rezervujte si jesenné pobyty plné zážitkov a farieb na piešťanskom Kúpeľnom ostrove.

Mimochodom, práve kupolovitý interiér spomínaného kúpeľného domu, v ktorom je legendárne piešťanské Bahnisko a Zrkadlisko nájdete na väčšine fotografií, ktoré vás pri zadaní Piešťan do vyhľadávača očaria na prvý pohľad.

Najznámejšie z procedúr pod lupou

Bahenný zábal

Keď si predstavujete, že do bahna vkĺznete ako do vyhriatych papúč, trošku vás v tejto predstave zabrzdíme. Jemne mazľavá, ílovitá konzistencia horúceho bahna, ktoré vás bude čakať pri lôžku vás prekvapí.. Fyzioterapeut bahno nanesie na časti tela podľa vašej indikácie a rovnaké časti tela ním aj „podstelie“. Zvyčajne sa bahno aplikuje na členky, kolená, bedrá, lakte a ramená – dáva sa aj na ruky a nohy, no pri prvej aplikácii sa taká dávka účinných látok neodporúča. Takmer okamžite vás zaleje intenzívna vlna tepla. O tom, že to nie je len váš pocit vás presvedčí aj fyzioterapeut, ktorý vám na oblasť srdca priloží chladič, aby sa zabránilo prehriatiu a bude vám utierať pot z tváre. Dvadsať minút v tomto liečivom objatí akurát stačí na to, aby sa všetky účinné látky dostali tam, kam majú. Po bahennom zábale vám terapeut pomôže vstať, bude vám asistovať aj pri oplachovaní bahna – jeho mazľavosť precítite práve pri snahe zmyť ho a jediné, na čo sa po procedúre budete cítiť je zaľahnúť.

To aj urobíte – zabalení do teplej deky – relax a vypotene sa je povinnou súčasťou spomínanej procedúry.

O tom, že prienik účinných látok do organizmu nie je len pomyselný svedčí aj fakt, že rozostupy medzi jednotlivými procedúrami sa rátajú v 4 a viachodinových intervaloch, čo opäť závisí od zdravotného stavu klienta a indikácie na jednotlivé procedúry.

Kúpeľ v Bahnisku a Zrkadlisku

Kúpeľný dom Irma je spravodlivo rozdelený na mužskú a ženskú časť. Do sírnej vody Zrkadliska a bahenného bazéna v Bahnisku vstupujete nahí – presne v tomto poradí. Dvadsaťminútový kúpeľ v sírne vode Zrkadliska, ktorý je kvôli jej teplote viac pasívny ako aktívny zavŕšite hĺbkovým prehriatím v Bahnisku. Jeho voda je kalná - to kvôli liečivému bahnu pokrývajúcemu dno bazéna – nepredstavujte si ho tak, že vám husté bahno bude siahať až po plecia. Úprimne, bola by to vzhľadom na vysoký obsah účinných látok priveľká záťaž na organizmus. Procedúry sú navrhnuté presne tak, aby pomohli, nie uškodili. Keď je reč o záťaži – tá sa opäť rozplynie pri relaxe v ľahu, ktorý po procedúre nasleduje.

Spomínané procedúry sú intenzívnym zmyslovým zážitkom a zdravotným pôžitkom zároveň. Keby ste mali absolvovať len tieto dve, budete v rámci víkendového pobytu nadmieru spokojní. Ak si však chcete dopriať viac, vybrať si môžete z viac, ako 60 procedúr, ktoré môžete doplniť aj zážitkom z Balnea Health Spa, čo je najväčšie balneologické centrum v strednej Európe.

Aby sme sa dostali aj k tomu, v čom sa okrem unikátnych prírodných zdrojov a polohy Piešťany líšia od ostatných kúpeľov – líšia sa. V prístupe. Teplo nesála len z bahna a vody. Zohreje a pohladí vás aj neuveriteľne príjemný, milý, ľudský a profesionálny prístup personálu, ktorý pocítite doslova od momentu vstupu na piešťanský Kúpeľný ostrov.

