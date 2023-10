Osloboďte s vašimi deťmi čarovné kúzlo rozprávky

(Zdroj: Slovenské ľadové kráľovstvo)

Originálne divadelné predstavenie Slovenské ľadové kráľovstvo, na motív jednej z najznámejších Disney rozprávok všetkých čias Frozen, je opäť tu. Je plné humoru a ikonickej hudby, ktorá roztopí srdcia všetkých vekových kategórií. Naše autorské predstavenie, s veselou interakciou hercov s publikom, zabaví malých aj veľkých divákov. Tak zavrite oči a nechajte sa s nami preniesť do krajiny Arrendele.

Čaká na vás príbeh dvoch sestier Elzy a Anny, ktorých láska nepozná hranice. Stretnete sa aj s milým a vtipným snehuliakom Olafom a možno aj s princom Hansom z Južných ostrovov. Kto vie? V predstavení Slovenské ľadové kráľovstvo vystupujú herci, ktorí nadabovali a naspievali slovenskú verziu rozprávky, čím je naše predstavenie ešte zaujímavejšie a pútavejšie.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Slovenské ľadové kráľovstvo)

Príďte a vychutnajte si skvelé spevácke a herecké výkony muzikálových a dabingových herečiek Andrei Somorovskej ako Elzy, Lucie Bugálovej ako Anny, či skvelého Maja Labudu v alternácii s muzikálovým spevákom Dávidom Árvom ako Olafom. Môžete sa tešiť na známe piesne „Von to dám (Let it go)“, „Poďme stavať snehuliaka“, "Prvýkrát za večnosť celú", a mnohé iné. Predstavenie trvá cca 50 minút a je vhodné pre deti od 2 rokov. Po každom predstavení je možné odfotiť sa s hercami a vo vybraných mestách bude pred predstavením čakať na deti maľovanie na tvár s témou Frozen. Osloboďte kúzlo s veľkolepým Slovenským ľadovým kráľovstvom a poďte si s nami užiť kopec zábavy a radosti.

