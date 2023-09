Chceš spoznať nových ľudí? Táto appka ti nájde kamošov a aj životnú lásku

(Zdroj: unsplash.com)

Rozmýšľaš, že by si chcel konečne nájsť svoju druhú polovičku? Poprípade možno nejaký ten letný flirt, či kamarátstvo? Denne po ulici prejdeš bez povšimnutia okolo množstva ľudí, ktorí tiež hľadajú toho svojho človeka do života. Tak prečo sa radšej nestretnúť na jednom mieste? S lokálnou zoznamkou Btrfly je to jednoduché a spoznáš tak nových ľudí raz-dva.

Btrfly je aplikácia určená na lokálne zoznamovanie, ktorú si vieš stiahnuť na iOS a na Android. Táto trendy zoznamka ťa spozná s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v tvojom blízkom okolí. Ale keď ti nevadí viac kilometrov, nové priateľstvá a známosti vieš nadviazať aj na diaľku. Jednoducho sa zaregistruj, urči si aké pohlavie hľadáš, aký typ vzťahu preferuješ a sleduj, kto sa ti ukáže.

Ako funguje Btrfly?

Neboj sa, nie je to „raketová veda“. Stiahni si aplikáciu na požadovaný operačný systém, zadaj svoje meno, dátum narodenia a miesto kde sa chceš zoznamovať. Samozrejme, výzor urobí prvý dojem, takže si pridaj na profil nejakú peknú fotografiu samého seba. Následne sleduj, kto sa nachádzal v tvojom okolí za posledných 24 hodín.

Zoznamovanie sa s novými ľuďmi nikdy nebolo jednoduchšie. (Zdroj: ArthurHidden on Freepik)

Btrfly disponuje aj starým dobrým „swajpovaním“. Swajp doprava pokiaľ ťa osoba zaujala,

swajp doľava, pokiaľ to nie je tvoj typ.

Buď tam, kde to žije

Pokiaľ hľadáš svoj nový objav v klube alebo na festivaloch, aplikácia bude tvojim „parťákom“. Btrfly ti ukáže blízke podniky v tvojom meste, ako ďaleko sú od teba vzdialené a kto sa tam práve nachádza. Čiže, môžeš svoju známosť pozvať na nejaký ten drink alebo si ísť zatancovať.

Párty je dokonalým prostredím pre nadväzovanie nových vzťahov. (Zdroj: Freepik)

Ukáž svoju „story“

Zdieľaj so svetom, čo práve robíš. Funkcia príbehy ti ukáže, čo ľudia v tvojom okolí v tej chvíli robia a tak sa môžeš o svojich objavoch dozvedieť viac. Možno práve tvoja potencionálna polovička počúva tvoju obľúbenú pesničku. Nikdy nevieš. A môžeš tak jednoducho iniciovať konverzáciu. Tak neboj sa ukázať svoj dnešný deň.

Navaril si si práve chutné jedlo alebo sa prechádzaš v parku? Povedz to svojmu okoliu. (Zdroj: Freepik)

Registrácia a používanie zoznamovacej appky Btrfly je úplne zadarmo. Ak si však chceš svoj profil

zviditeľniť ešte viac, tak si môžeš priplatiť takzvaný Boost, ktorý ti zaručí, že sa objavíš na úvodnej

stránke ako prvý. Všetky potrebné informácie k aplikácií nájdeš na oficiálnom webe Btrfly. Tak do

toho, smelo so zoznamovaním!

STIAHNI SI BTRFLY

- reklamná správa -