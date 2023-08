Máte bábätko? Získajte príspevok na ročnú zásobu plienok!

(Zdroj: Union)

Plienok spotrebuje bábätko naozaj veľké množstvo, hoci presný počet sa určiť nedá, pretože to závisí od konkrétneho dieťaťa a jeho návykov. Niektoré kakajú niekoľkokrát za deň, iné iba raz a aj s cikaním to má každé inak.



Tak či onak, plienky sú jednou z nákladných položiek v rozpočte rodičov a treba ich neustále dopĺňať. Najmä ak hovoríme o novorodencoch, dojčatách a batoľatách zhruba do veku dvoch až troch rokov. S pribúdajúcim vekom nároky na spotrebu plienok síce klesajú a niektoré deti pomerne skoro začnú používať nočník či záchod, no iné na to potrebujú viac času (a je to úplne v poriadku).

Balík plienok na celý rok od Union zdravotnej poisťovne

Túto finančnú záťaž ale odteraz môžu znášať rodičia bábätiek oveľa ľahšie. Deti do dvoch rokov, ktoré sú poistené v Union zdravotnej poisťovni (a rovnako aj ich zákonný zástupca), prípadne majú podanú platnú prihlášku na znemnu zdravotnej poisťovne do Union zdravotnej poisťovne, majú nárok na príspevok na plienky Pampers a vybrané produkty HiPP v hodnote dokopy až 240 eur.

Príspevok na plienky značky Pampers v celkovej hodnote 120 eur je rozdelený na mesačný, desaťeurový príspevok na balenie plienok na mesiac. Dá sa teda využiť raz mesačne, maximálne dvanásťkrát v e-shope Benu lekárne.

Príspevok na vybrané produkty značky HiPP môžu rodičia využiť na nákup dojčenských mliek, detských príkrmov, nápojov a kozmetiky tejto značky v hodnote 120 eur. Je rozdelený na desaťeurový príspevok pri nákupe nad 40 eur a využiť ho môžu raz mesačne, maximálne dvanásťkrát v e-shope Benu lekárne. Príspevok nie je však možné využiť na nákup počiatočnej dojčenskej výživy (mlieka) pre deti do šiestich mesiacov a potravín určených na osobitné lekárske účely.

Čo budete ešte na prebaľovanie potrebovať?

Okrem plienky, ktorá by mala mať správnu veľkosť, aby dieťa netlačila, ale nebola ani príliš voľná sú veľmi praktickou pomôckou vlhčené utierky. Môžete si vyrobiť vlastné, viac ekologické, alebo si ich kúpiť. Treba vyberať také, ktoré sú určené bábätkám a rešpektujú citlivú detskú pokožku.

Veľmi praktickou a často nevyhnutnou pomôckou je aj krém proti zapareninám, pretože sa to jednoducho raz za čas stáva. Niektorým bábätkám častejšie, iným menej, niekedy nesadne nejaká zložka v strave, alebo má bábätko redšiu stolicu, vonku je teplejšie a problém je na svete.



Vtedy je najlepšie detský zadoček umývať iba čistou vodou a nedráždiť ho žiadnymi kozmetickými prípravkami. Po dôkladnom umytí a osušení použijete krém na zapareniny (možno budete musieť vyskúšať viaceré, kým zistíte, ktorý vášmu drobcovi sadne najlepšie).

Veľmi praktickou pomôckou je aj podložka na prebaľovanie, najmä tá cestovná, ale poslúži vám aj akákoľvek látková plienka, na ktorú bábätko položíte.

Nezabúdajte na to, že pri prebaľovaní nikdy nenechávajte bábätko bez dozoru. Najmä, ak ho máte na pultíku alebo v akomkoľvek vyvýšenom priestore, ak niečo dočahujete, vždy ho pridŕžajte jednou rukou.



Ak bábätko ešte len čakáte, nezabudnite si stiahnuť praktický e-book Čo treba vybaviť pred pôrodom a po pôrode, v ktorom nájdete praktický návod na všetky administratívne a ďalšie vybavovačky spolu s checklistom na vytlačenie.

