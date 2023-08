Zdravotníctvo treba dofinancovať: Zhodujú sa nemocnice aj zdravotné poisťovne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Tento rok bude potrebné systém dofinancovať na úrovni 300 miliónov eur, aby fungoval tak, ako fungoval, nie aby bol lepší," skonštatoval šéf ANS Marián Petko. Dodal, že asociácia o dofinancovaní hovorila aj s rezortom zdravotníctva.

archívne video Igor Janckulík odovzdáva petíciu za zachovanie Detskej ambulantnej pohotovosti vo viacerých regiónoch Slovenska

Igor Janckulík odovzdáva petíciu za zachovanie Detskej ambulantnej pohotovosti vo viacerých regiónoch Slovenska (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na potrebu dofinancovania sektora poukazujú aj zdravotné poisťovne

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) podotkla, že dôsledkom nedostatočného rozpočtu je napríklad aj negatívny výsledok hospodárenia poisťovní v prvom polroku. "Jediným účinným riešením je preto dofinancovanie celého sektora zdravotníctva a následne ďalšie systémové zmeny, ktoré povedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov," uviedla pre TASR Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie VšZP.

Rovnako aj súkromné poisťovne Dôvera a Union zdravotná poisťovňa pripomínajú, že na nedostatok financií v tohtoročnom rozpočte poukazovali už dávno. "Vzhľadom na to, že preddavky poistného za december tohto roka už boli zo strany štátu uhradené, je adekvátne dofinancovanie nevyhnutné," skonštatoval PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Hovorkyňa Union ZP Kristína Baluchová dodala, že štát zároveň zlým nastavením právneho rámca fungovania zdravotných poisťovní negatívne prispieva k prehlbovaniu deficitu a narúša podnikateľské prostredie.

Bude požadovať viac financií

ANS avizovala, že bude požadovať viac financií pre zdravotníctvo aj na rok 2024, a to deväť miliárd eur. "Už dnes je jasné, že 4,5-percentný odvod za poistencov štátu nebude stačiť," uviedol Petko. Poukázal pritom na to, že len pri zohľadnení zákonného zvýšenia miezd by v sektore chýbalo cez 300 miliónov eur.