Čas na prácu i rodinu, nadštandardný plat. Viete, u koho sa takto pracuje?

Nebudeme vás dlhšie napínať. Kaufland je nielen úspešným predajcom potravín, ale už roky patrí medzi tých najlepších zamestnávateľov u nás. Dôkazom sú napríklad prestížne ocenenia Top Employer Europe 2023 a Top Employer Slovakia 2023, ktoré reťazec získal už piaty raz po sebe. Ako to dokázal?

Zdroj: Kaufland Slovensko

V prvom rade, stavil na spokojných zamestnancov. Takých, ktorí majú zaplatenú každú jednu odpracovanú minútu a na svojho zamestnávateľa sa môžu spoľahnúť aj v tých najnáročnejších chvíľach. Aj skĺbenie profesionálneho a súkromného života považuje za mimoriadne dôležité. „Ženy, ale aj muži, stále častejšie využívajú možnosť pracovať na skrátené úväzky. Vďaka tomu sa dokážu lepšie venovať svojim rodinám či iným aktivitám, ako je štúdium alebo šport,“ vysvetľuje Andrej Kulaviak, Vedúci oblasti náboru a zamestnaneckých vzťahov spoločnosti Kaufland Slovensko.

Flexibilný pracovný čas poznajú nielen v centrále či administratíve, ale tiež priamo v predajniach. Prejavom vzájomnej dôvery je možnosť pracovať z domu. „Našim kolegyniam a kolegom veríme a snažíme sa im vyjsť čo najviac v ústrety, preto väčšine administratívnych pozícií ponúkame home office. Sami si tak môžu regulovať, koľko chcú pracovať z domu a koľko v kancelárii,“ potvrdzuje A. Kulaviak.

Zdroj: Kaufland Slovensko

Zamestnanecké výhody, ktoré oceníte

Pravidelné ovocné štvrtky a pravidelné vitamínové balíčky v Kauflande už všetci dobre poznajú. Veľmi obľúbená je aj Multisport karta – ani tá nesmie v balíčku výhod chýbať.

Máte deti? Potom určite viete, aké môže byť leto náročné. Zamestnanci s trvalým pracovným pomerom preto majú k dispozícii letný tábor, a to so štedrým príspevkom od zamestnávateľa. Za posledné tri roky sa ho zúčastnilo takmer 400 detí z celého Slovenska. Vítanou podporou pre rodičov je tiež dovolenka nad rámec zákona, tzv. sabatikal. Rodinám spoločnosť pomáha finančnými príspevkami pri narodení dieťaťa, rodičom samoživiteľom poskytuje jednorazový príspevok. Pri nástupe do školy každého žiaka čaká užitočný balíček so školskými pomôckami.

Medzi ďalšie benefity patria:

Príspevok k svadbe, narodeniu dieťaťa či pracovnému jubileu

Finančný príspevok za udelenie Jánskeho plakety

Vianočné balíčky

Zľavy u partnerov reťazca

Darčekové poukážky

Vernostná dovolenka

Široká škála vzdelávacích aktivít, vrátane jazykových kurzov

Spoločenské a športové aktivity (maratón, športový deň, vianočný večierok, teambuildingy)

Referral program (finančná odmena za odporúčanie nového zamestnanca)

Bezplatné fitnesscentrum a rodičovská miestnosť v centrále

Pravidelné zhodnocovanie platu

Kaufland vás podporí v ďalšej kariére

V tejto spoločnosti sa môžete stať manažérom už za jeden rok. Mnohí pracovníci prevádzky obchodu dnes pracujú na vysokých postoch v manažmente. Stačí, ak ste šikovní a ochotní ďalej sa vzdelávať. Okrem klasických pozícií v centrále, administratíve či prevádzke sa môžete uplatniť napríklad aj v účtovníctve, IT sektore alebo dokonca v stavebníctve. Viac informácií o voľných pozíciách nájdete na www.kariera.kaufland.sk.

Potrebujete pomoc s hľadaním letnej brigády? Tu si smeny zvládnete nastaviť tak, aby vyhovovali vašim aktuálnym potrebám. A navyše máte nárok aj na viaceré zamestnanecké benefity. Rovnakú šancu na prácu majú všetci - dôchodcovia, ľudia so špeciálnymi potrebami i študenti. Tak čo, vidíme sa v Kauflande?

Zdroj: Kaufland Slovensko

