DJ HEARTSTRING rozpáli Bratislavu: Letný pop-up event úplne zadarmo

Hudba, párty, mladosť a sloboda. To všetko a oveľa viac zažijete už v piatok 27. júla 2023 pod bratislavským Starým mostom na Tyršovom nábreží. Divový Pop-up event v srdci hlavného mesta vás prenesie vďaka headlinerovi DJ HEARTSTRING a slovenským Djom FVLCRVM Nina Farrina a Kristie Kardio do 90. rokov. Zažite najväčšiu párty leta a úplne zadarmo!

Chcete si počas leta vyhodiť z kopýtka a stratiť tanečné zábrany? Ak ste odpovedali áno, Daytime rave je presne pre vás. Už 27. júla od 16:00 do 22:00 na vás pod Starým mostom na bratislavskom Tyršáku čaká fantastický pop-up evenet v štýle rave plný DJ-skej hudby. Môžete sa tešiť na známe mená slovenskej hudobnej scény FVLCRVM, Nina Farrina a Kristie Kardio. Hlavnou hviezdou programu je nemecké DJské duo z Berlína DJ HEARTSTRING, ktoré vo svojich setoch spája techno s tranceom. Ich vystúpenie sa začne pri romantickom západe slnka s výhľadom na Dunaj už o 20:00 hod a bude trvať do desiatej večer.

Pýtate sa, čo je vlastne rave? Ide o hudobný žáner, skladajúci sa z rôznych foriem elektronickej tanečnej hudby. Najčastejšie je termín rave popisovaný ako vysoko energická hudba, ktorá v sebe spája trance, sample, loopy a syntetizátory. Hudobný štýl bol na túto párty vybraný podľa aktuálneho smerovania elektronickej hudby v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Dokonalý spôsob ako vďaka tancu vypnúť hlavu a iba sa zabávať.

A to nie je všetko! Fantastických interpretov tanečnej hudby môžete zažiť 27. júla pod Starým mostom vďaka Telekomu zadarmo.

Line-up:

16:00 - 17:30 Kristie Kardio

17:30 - 19:00 Nina Farrina

19:00 - 20:00 FVLCRVM DJ set

20:00 - 22:00 DJ HEARTSTRING

Bratislavský pop-up event je súčasťou celoeurópskej série festivalov tanečnej hudby, ktorú organizuje Deutsche Telekom pod názvom „Summer of Joy, Youth, Freedom“. Tá odštartovala viedenským koncertom svetovej DJ Jayda G. ešte 1. júna. Ak by sa vám koncertov málilo, po celej Európe je pripravených celkom 8 koncertov. Fanúšikovia hudby sa tiež môžu zapojiť do žrebovania o lístky na veľké festivaly ako Lovestream v Bratislave či INOTA Festival na Balatone.

Viac informácií o podujatí nájdeš tu: https://fb.me/e/1aGIHVtin

