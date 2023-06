Necháte sa zlákať na letné výpredaje?

Nech je to tak, alebo tak – vaše nohy si zaslúžia pohodlie a štýl obzvlášť v horúcich letných mesiacoch. Ani okolo ceny kvalitných a štýlových topánok nebudeme chodiť ako okolo horúcej kaše! Keď patríte k tým, ktorí milujú dokonalý „match“ topánok, doplnkov a outfitu, môžu sa sumy, ktoré v súčte utratíte za niekoľko párov letne obuvi rovnať cene predĺženého víkendu vo vašej obľúbenej dovolenkovej destinácii. Alebo aj nie. Dovolenku a aj toľko párov topánok, koľko chcete a potrebujete si môžete v tejto sezóne vybrať z ponuky vašej obľúbenej značky CCC.

Výpredaje, ktoré vás budú baviť

Štýlová a extrémne pohodlná kolekcia letných topánok Badura, overená stálica milovníkov minimalizmu a nadčasovosti Gino Rossi, tep trendov neomylne sledujúca Jenny Fairy a rodinná značka Lasocki vás v predajniach CCC ani v tejto sezóne nesklamú. Vo všetkých prevádzkach tiež v e-shope www.ccc.eu/sk teraz nakúpite všetky kolekcie aj o 50 % lacnejšie.

Sprievodca aktuálnou kolekciou:

Kolekciou Jenny Fairy vás prevedie Emily in Paris a to doslova. Máme však namysli Emily Ratajkowski, ambasádorku značky Jenny Fairy. Jej tvár a štíhle nohy vás budú sprevádzať prehliadkou modelov z najnovšej kolekcie tejto značky. Keď milujete ľahučké, farebné, kvetinové a remienkové kúsky, budete mať problém vybrať si zo spomínanej kolekcie svojho favorita. No len pripomíname, že pri zľavách až do 50 % si môžete kúpiť za cenu jedných hneď dvoje, čo by vám rozhodovanie mohlo aspoň trošku zjednodušiť.

Minimalistický no inovatívny dizajn kolekcie Gino Rossi nesie názov Soft space. Keď si ktorékoľvek letné topánky z tejto kolekcie obujete na nohy, veľmi rýchlo pochopíte, že tento názov nie je len marketingový ťah. Najnovšia kolekcia je mäkká ako obláčik a vyvracia príslovie, že pre krásu sa trpí. Tieto topánky sú čistá radosť a v neposlednom rade aj nadčasový štýl!

Vrcholom letnej kolekcie obľúbenej rodinnej značky Lasocki sú modely pre vaše deti. Sľubovať, že vás žiadne z „dospeláckych“ modelov neočaria vám nebudeme, pretože je veľmi pravdepodobné, že sa tak pri nákupe detských topánok stane. No späť k malým objaviteľom a milovníčkam „točivých“ sukničiek: Slečny v letných šatočkách vďaka najnovšej kolekcii CCC spoznajú Disneyho Malú morskú vílu a budú motívy zo známej rozprávky hrdo nosiť na obuvi a doplnkoch. Pre slečny aj mladých pánov, ktorí sa najlepšie cítia v ležérnych outfitoch je tu kolekcia s postavičkami Moomins. Módne chute budú v CCC splnené aj najmladším fanúšikom Marvela.

Príďte si vybrať do kamenných predajní, prehľad si spravte a nakupujte aj prostredníctvom mobilnej aplikácie CCC alebo v e-shope. Členovia Klubu CCC môžu v sezóne výpredajov nazbierať za svoje nákupy množstvo bodov, ktoré ich posunú bližšie k zľavám a zážitkom pripraveným pre členov s členstvom Silver a Gold. Tak čo, necháte sa v tejto sezóne zlákať na veľký módny výpredaj v CCC?

