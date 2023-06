FOTO: Topfest už stavia svoj areál v Abraháme. Takýto bude tretí deň Topfestu, sľubuje grandiózne finále!

Pravdepodobne najväčší záujem bude o hlavný AGF Stage, kde to ako prvá rozbalí domáca heavy metalová stálica Symfobia. Kapela si prešla viacerými personálnymi zmenami, najvýraznejšou je asi tá na poste speváčky, keď dlhoročnú tvár a hlas kapely Eriku Strečkovú nahradila nová slávica Hanka. V novej zostave sa na nich môžete tešiť už o 14:15hod.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/Topfest

Areál Topfestu rýchlo rastie a RC Letisko v Abraháme sa už zajtra premení na trojdňový metalový raj!

Maskované kapely vo svete nie sú ničím výnimočným, ich počet stále pribúda a rastie aj ich popularita. V bývalom Československu ich zrátame na prstoch jednej ruky a aj to si budeme musieť pár prstov odrezať. Najväčší úspech v tomto segmente sa podarilo dosiahnuť českým strašiakom Dymytry, ktorí si nedávno zahrali aj v nemecku spolu s novuoživenou Panterou. Doma sa vypracovali na jednu z najväčších kapiel v rámci žánru, uvidíme či sa im podarí získať si aj návštevníkov Topfestu

Galéria fotiek () Zdroj: Dymytry

Prvým hosťom z ďalekej Austrálie bude metalcorová partička The Amity Affliction. Kvarteto z Gympie na Topfeste oslávi 20 rokov na scéne a domácemu publiku predstaví svoj ostrý metal core, plný osobných piesní, ktoré sa často zaoberajú depresiou, úzkosťou, smrťou, zneužívaním návykových látok a samovraždou, pričom mnohé texty pochádzajú zo životných skúseností speváka Joela Bircha.

Galéria fotiek () Zdroj: Topfest

Zvoľnenie prinesie holandská Epica so svojim symfonickým metalom a krásnou mezzosopranistkou Simone Simons za mikrofónom. Kapelu založil gitarista Mark Jensen po svojim odchode z After Forever a urobil dobre. Symfonický metal má u nás množstvo fanúšikov a Epica ich ako prvý z headlinerov nedeľného večera rozhodne nesklame.

Galéria fotiek () Zdroj: Epica

Vrcholom záverečného festivalového dňa bude určite vystúpenie ďalších protinožcov Parkway Drive. Kapelu si pamätám ako pred rokmi predskakovala Hatebreed v bratislavskom klube Randal, no dnes je všetkému inak. Parkway Drive sa z klubov prepracovali do obrovských hál a na hlavné pódia najväčších svetových fetivalov a dnes ich produkčný team tvorí zhruba 60 ľudí. Osobne som na ich vystúpenie veľmi zvedavý a myslím si, že nie som sám.

Galéria fotiek () Zdroj: Parkway Drive

Vstupenky sú ešte stále dostupné za zvýhodnenú cenu v sieti Predpredaj.sk.

Poslednou kapelou, ktorá zahrá na hlavnom pódiu tohtoročného Topfestu bude Of Virtue z USA. Ich mix progresívneho melodického metalu bude dôstojnou bodkou za celým festivalom.

Line-up B-Stage bude až na jednu výnimku patriť slovenským a českým kapelám. Začiatok bude patriť nu-metalovým Slim To No Chance, ktorí o sebe dávajú vedieť stále viac a po nich bude nasledovať nádej domáceho metalcoru Landless s výborným debutovým albumom Mirrors (2021).

Galéria fotiek () Zdroj: Topfest

Zbojnícke komando Catastrofy z pod pieskového kopca netreba nikomu predstavovať a to, čo sa im podarilo dosiahnuť v rámci thrash metalu na Slovensku je naozaj obdivuhodné. Ich živé vystúpenia sú vyhľadávaným zážitkom a zatiaľ nikdy nesklamali. Na festivalovom pódiu som ich ešte nezažil a preto si ich koncert určite nenechám ujsť.

Slobodná Európa takisto nepotrebuje nejaký bližší komentár. Stálica domácej punk rockovej scény, ktorá má čo povedať aj po viac ako 30. rokoch existencie. Whisky, Sveťo, Rasťo, Tuleň posilnení o legendárneho Laca Lučeniča, tentokrát s gitarou, rozospievajú návšetvníkov hitmi ako Pakáreň, Podvod alebo Unavení a Zničení.

Galéria fotiek () Zdroj: Topfest

Kreyson na čele so spevákom Láďom Křížkom je takisto kapelou z klubu “netreba bližší komentár”. Zlatej Chlapec alebo Vzdálená sú skladby, ktoré majú aj po niekoľkých desaťročiach stále miesto v československom étery a určite zaznejú aj na Topfeste.

A to isté platí aj o poslednom domácom účinkujúcom na B-stage, a síce Heľeniných Očiach. To, čo začalo viac menej ako východniarska recesia prerástlo do kapely celoslovenských rozmerov a počet ich priaznivcov stále rastie. Niet sa čomu čudovať, ich skladby sú chytľavé a koncerty zábavné. Čerešničkou na torte je gitarista Jakub Tirčo, fajnšmekrom známy zo svojich progresívnych sólových projektov alebo z kapely IONS.

Neskoro v noci všetko uzavrie metal core z Nemecka v podaní The Edge Of Reason. O ich tvorbe sa hovorí, že znie akokeby Bring Me The Horizon splodili dieťa s Falling The Reverse. Či je tomu naozaj tak sa presvedčíme naživo na festivale.

Aj počas záverečného dňa sa bude hrať na C-Stage, na ktorom vystúpia punk rockeri Hrubý Domáci Produkt, nu-metalová kapela Mad Frequency na čele s legendou hudobného priemyslu z drsného severu krajiny, spevákom, promotérom, distribútorom nosičov, ktorý zoženie úplne všetko - Rudym Zajacom.

Vstupenky sú ešte stále dostupné za zvýhodnenú cenu v sieti Predpredaj.sk.

-reklamná správa-