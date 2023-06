Lacnejšia než záloha za PET-ku: Liter domácej perlivej vody máte hocikedy už za 13 centov

Pokiaľ ste ešte stále nepresedlali z vláčenia balenej sýtenej vody na pohodlný prístroj, ktorý vám vodu nasýti doma kedykoľvek, je najvyšší čas. Aj preto, lebo so SodaStreamom celkom pekne ušetríte.

Sodastream je ideálny nielen v horúcich letných mesiacoch. Je to efektívny a kreatívny spoločník pri rodinných oslavách, ale i každodenný partner vášho pitného režimu. Jeho ďalšou výhodou je, že si môžete pripraviť ochutené nápoje s originálnymi príchuťami SodaStream, alebo na výrobu rôznych nápojov použijete trebárs ovocnú šťavu. So SodaStreamom si jednoducho môžete každý deň mixovať iný nápoj aj bez skladovania rôznych druhov ochutených sýtených nápojov z obchodu.

Vypočítajte si, koľko ušetríte za sýtenú vodu so SodaStreamom

Prístroj si vyberiete podľa toho, aký sa vám hodí do domácnosti napríklad v e-shope sodastream.sk s dopravou nad 40 eur zadarmo, bombičku vymeníte aj pri bežnom nákupe vo vybraných známych potravinových reťazcoch, u elektro špecialistov a v ďalších stovkách predajní rôznych formátov, alebo vám ju Lunys privezie domov spolu s vašim nákupom potravín.

Zistite, kde si vymeníte bombičku najbližšie!

Zdroj: SodaStream

Fľašky aj so sebou

Odchádzate z domu? Veľkú fľašu môžete nechať doma a so sebou si vezmite My Only Bottle.



Zdroj: SodaStream

V taške či ruksaku veľa miesta nezaberie a keď sa vám voda z nej minie, „dočapujete“ si ľahko ďalšiu, veď patríme medzi krajiny, kde ešte stále tečie pitná voda z vodovodu. Veľkú alebo malú fľašu môžete na sýtenie používať až tri roky a potom vám ešte stále bude slúžiť na zabezpečenie pitného režimu vodou z vodovodu, alebo ju môžete s trochou kreativity využiť ako pomocníka v domácnosti.

Načo teda kupovať sýtenú vodu v jednorazových plastových fľašiach, keď vám tečie voda z vodovodu, stačí len pridať bublinky zo SodaStreamu?

Vyberte si SodaStream, ktorý sa vám hodí najviac!

