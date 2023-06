„Aj ďalší ročník TUI Golf Cup 2023 bol najmä o priateľstve, bezprostrednosti, oddychu, relaxe, zážitkoch a najmä o objavovaní. Je to fantastické, že sa nám tohto roku podarilo otvoriť druhú desiatku nášho TUI Golf Cup turnaja. Keby mi to niekto povedal pred desiatimi rokmi, že z toho bude tradícia, neverila by som mu. Veď zorganizovať takýto turnaj a ešte aj spojiť našich klientov, ktorí sa ani nepoznali a dnes ich sledovať už ako priateľov, je to naozaj úžasné. A na to okrem obrovskej chuti a nadšenia potrebujete aj skvelých kolegov a obchodných partnerov. Niektorí z nich turnaj podporujú už každoročne,“ spomína aj na začiatky riaditeľka CK TUI ReiseCenter Slovensko Mariana Metwaly Veiglová, ktorá každý rok počas turnaja šoféruje najslávnejší golfový vozík na turnaji a zabezpečuje občerstvenie pre všetkých hráčov. Poďakovanie pri organizácií tohto ročníka patrí hlavným partnerom leteckej spoločnosti TURKISH AIRLINES, FYZIO KLINIK, M.G.M. Logistik a SKPAY. Rovnako hotelovým sieťam JW Mariott, Le Meridien Ile Maurice, The Westin, RIU, Constantinou Bros, Hotelu International a Premium Star Hotels, ktorí opäť venovali ceny do dražby a mimoriadne obľúbenej tomboly.

Ojedinelý golfový turnaj svojho druhu nielen na Slovensku priniesol opäť smiech a radosť pod Tatry. „V roku 2011 sme zorganizovali prvý golfový turnaj, ktorý mal asi tridsať účastníkov. Tento rok padol rekord, 75 hráčov a cca 100 fanúšikov golfu. Musíme a hlavne sa chceme poďakovať našim klientom, ktorí s nami cestujú celé roky a dokonca čoraz častejšie a pravidelnejšie. Poďakovať musím aj kolegom, ktorí na turnaji pracujú celé mesiace a ešte aj po jedenástich rokoch dokážu jeho úroveň pozdvihnúť vyššie vďaka detailom, ktoré naši klienti vedia oceniť rovnako, ako je to pri našich dovolenkových službách,“ povedala riaditeľka cestovnej kancelárie.

„Zvlášť poďakovanie patrí aj už „nášmu rodinnému“ hotelu International vo Veľkej Lomnici, v ktorom TUI Golf CUP organizujeme od začiatku. Počas celého turnaja je k dispozícii dokonalé jedlo, aperol bar, či ochutnávka vín HAMSIK WINERY, ale aj cigár."

Vycibrený program do najmenšieho detailu si užívali malí aj veľkí. Od nabitého sprievodného programu pre nehráčov, až po športové výkony milovníkov golfu.

Víťazom hlavnej kategórie STBF netto HCP 0 – 24 sa stal Rudolf Škovira (LGK) a v kategórii STBF netto HCP 1 – 36 Boris Varga (GSKTN). Víťazi v jednotlivých kategóriách si odniesli trofeje od sklára a dizajnéra Achilleasa a množstvo ďalších zaujímavých cien od spoločností SAMSUNG, NUXE, Mercedes Benz a Fyzioklinik.

Zábery z celého dňa mapovala firma Canon. Kým rodičia športovali alebo len oddychovali, deťom sa venovali animátori presne ako v dovolenkových rezortoch po celom svete. Negolfisti si užívali skúšobné jazdy s elektromobilmi Tesla, zdravotno-estetické služby od štúdia DE LA FE, masáže a fyzioterapie od FYZIOKLINIK, testovali produkty NUXE, k dispozícii mali aj voľný vstup do wellness centra, ochutnávku kávy pražiarne Coffee Factory, aj výstavu diel šperkárky Alice Tichej. Náš turnaj aj tohtoročne podporila Európska cestovná poisťovňa, ktorá je naším verným partnerom od prvého ročníka. Večerný program otvorila veľkolepá módna prehliadka módneho návrhára Fera Mikloška. TUI rodina opäť zažila večer dokonalej nálady a kvalitnej hudby aj vďaka kapele REPLAY BAND.

„Opakujem to každý rok a aj budem. Naši klienti si to jednoznačne zaslúžia. Sme vďační, že sme boli v Tatrách opäť spolu, jednoducho sme TUI rodina a je to pre nás česť,“ dodala Mariana Metwaly Veiglová.

