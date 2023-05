Európska špička mieri na Festival letectva do Piešťan!

Je to jediný tím na svete, ktorý kombinuje lietanie vo formácii s akrobaciou a nočnou pyrotechnickou šou. Kaskadérske kúsky, ktoré rozjasňujú letecké dni po celom svete hladkými a elegantnými manévrami či kvalitným lietaním si tento rok nemôžete nechať ujsť ani na piešťanskom letisku v sobotu, počas nočnej šou (20. mája) či v nedeľu cez deň (21. mája). Stále neviete o koho ide?

Patria medzi najznámejšie duo vďaka ohromujúcej pyrotechnike na svojich lietadlách a pozoruhodným ukážkam, ktorými dostávajú publikum do varu. Dámy a páni, na Festivale letectva v Piešťanoch 2023 po prvý raz privítame skupinu AeroSPARX, ktorá vás fascinuje a zanechá vo vás nezabudnuteľné zážitky.

AeroSPARX so sídlom v Spojenom kráľovstve zosobňujú piloti Guy Westgate a Rob Barsby. Skupina pôsobiaca na lietadlách Grob 109b bola založená v roku 2015. Cez deň predvádzajú formačné lietanie so vzdušnou akrobaciou a farebnými dymami, v noci vedia zažiariť s unikátnou šou s pyroohňostrojom. Ako sami o sebe tvrdia, na celom svete existujú stovky leteckých podujatí a približne 200 formačných tímov, avšak iba polovica z nich vykonáva akrobaciu v skupine a šesť tímov lieta s pyrotechnikou. Ale len jeden tím to všetko robí v noci. Práve preto sú AeroSPARX nielen slovenským unikátom.

„Minulý rok naše pozvanie odmietli, preto som veľmi rád, že tento rok ich budeme môcť privítať v plnej paráde počas oboch festivalových dní. Považujeme ich za priekopníkov v nočnej leteckej šou a ich ukážky siahajú od Spojených arabských emirátov po Veľkú Britániu. Patria k špičke v Európe a sme hrdí na to, že sa tento rok zúčastnia aj na našom Festivale letectva v Piešťanoch. Som presvedčený, že návštevníci sa majú na čo tešiť,“ hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ FLP 2023.

Letisko v Piešťanoch sa v sobotu, 21. mája otvorí pre návštevníkov o 14:00 hod. Program sa začne o 16:00 hod. V nedeľu sa otvoria brány o 9:30 hod., pričom o 11:00 hod. sa spolu s letovým program začne aj program Detského leteckého festivalu, ktorý láka rodiny s deťmi na bohaté hudobné a vzdelávacie atrakcie. Bublinová šou v podaní Bublinky poteší nejedného detského diváka. Kúzelník Peťo predstaví kúzelnícku exhibíciu plnú magických efektov a zábavy. Šašo Slížo zas klaunovské triky, pri ktorých zažijete veľa smiechu. Chýbať nebude zábavno-náučné vystúpenie plné kúziel a tajných trikov, ale ani Divadlo Etudy s predstavením Včielka Elka. Príďte si zaspievať s Mirom Jarošom, Paci Pac či skupinou maliny JAM.

„Radi by sme pripomenuli všetkým návštevníkom Festivalu letectva, aby vyrazili na piešťanské letisko včas. Predídu tak upchatým cestám a dlhým radom pri vstupe. Vzhľadom na to, že v nedeľu očakávame účastníkov z Českej republiky s nadzvukovými lietadlami, odporúčame rodičom, aby zobrali najmenším návštevníkom chrániče sluchu. Počasie sa zatiaľ javí ako priaznivé, preto verím, že si všetky vekové kategórie naplno užijú oba festivalové dni,“ dopĺňa Štoksa.

Pár dní pred Festivalom letectva v Piešťanoch prechádza letisko kontrolou, či je všetko pripravené, predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť. Vstupenky je možné zakúpiť si aj na mieste, ale organizátori odporúčajú návštevníkom, aby si nenechávali všetko na poslednú chvíľu a kúpili si ich vopred. Predídu tak dopravným zápcham a dlhým radom pri vstupe. Zabezpečte si svoje vstupenky z pohodlia domova a bez čakania na Predpredaj.sk.

