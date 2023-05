JADRANKE horí za pätami! Pre Boha...! Stihne to?

„V živote by som si nepomyslela, že budem niekedy 25 rokov spievať. Po prvom albume som povedala Petrovi Klimentovi v štúdiu, že jeden album a 13 piesní na ňom mi stačí, s tým si budem koncertovať celý život. Peter mi povedal, že moja hudba sa rozšírila pomerne rýchlo po Slovensku a Čechách a že by bola škoda skončiť, keď som mala dobrý začiatok. A tak som tu už 25 rokov.“ Prezradila nám temperamentná čiernovláska.

Prednedávnom sme ako prví avizovali príchod nielen turné JADRANKA 25 a hostia!, ale aj príchod v poradí 14 štúdiového CD Jadranky, ktoré by malo vyjsť už na jeseň tohto roku. Okrem turné a príprav nového albumu to nie je všetko na čom aktuálne vždy usmiata speváčka pracuje.

„Rozhodla som sa s mojím manažérom Dominikom Papalom, že spolu s Petrom Klimentom oprášime 3 skladby z môjho prvého albumu Jadranka I. Na jadranskej pláži. Ja som vybrala skladbu Na jadranskej pláži a Dominik skonštatoval, že by sme mohli hudobne oprášiť aj moju prvú skladbu Zora a nemej známu skladbu Začo a načo. Tento album bol vyprodukovaný v roku 1998 a je to samozrejme aj počuť. Nechceme, aby sa tempo či melódia skladby menila. Chceme len zmodernizovať zvuk a urobiť takzvaný remaster týchto piesní.“ Prezradila exkluzívne pre Topky.sk trojnásobná bronzová Slávica.

Horí jej doslova za pätami! Stihne to vôbec? Turné Jadranka 25 a hostia! začína už o 2 týždne v piatok 02.06. v Žiline (Dom Odborov). Zaujímalo nás, či budú spomínané skladby aj súčasťou dramaturgie turné...

„Samozrejme, že budú! Jedná sa o 3 piesne, ktoré sú výraznými míľnikmi mojej kariéry a de facto 3 najobľúbenejšie skladby mojich fanúšikov z prvého albumu. Potrebujeme to s Petrom Klimentom stihnúť do prvého koncertu v Žiline. Bola by som rada, keby sme skladby odohrali už v staronovom aranžmáne. Ja sa len modlím, nech to stihneme, veď Žilina je už o 2 týždne!“

Jadranka nám prezradila, že názov jej v poradí 14 CD rovnako aj hostí či skladby, ktoré na ňom budú ohlási exkluzívne cez Topky.sk už počas budúceho víkendu 27-28.05.2023.

Vstupenky na turné zakúpite v sieti Predpredaj.sk.

