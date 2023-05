Bratislavský festival WE LOVE MUSIC ponúka skvelý program aj pre detských návštevníkov

Festival v parku : to je myšlienka dvojdňového festivalu WE LOVE MUSIC, ktorý sa bude konať na centrálnej lúke Závodiska v bratislavskej Petržalke v dňoch 16.-17. júna. Koncept škandinávskych festivalov, kde je dôraz rovnomerne rozložený medzi sprievodné podujatia a hlavný program, sa aj u nás teší popularite vo všetkých vekových skupinách. Špeciálne miesto má v tomto koncepte detský divák.

Nie je tomu inak ani pri festivale WE LOVE MUSIC, ktorý predstavuje vlastný detský festival, ktorý sa uskutoční v sobotu medzi 9:00 a 14:00. V rámci detského festivalu sa najmenší divák môže zapojiť do množstva interaktívnych a aktivačných súťaží, ktoré budú zahŕňať minitrampolíny, detské skákacie hrady, atletické prekážková dráhy, športové disciplíny a ďalšie obľúbené stanoviská skúsených animátorov a lektorov. Na pódiu sa predstavia populárni Tárajko a Popletajka,či interaktívne divadielko s Vodníkovcami.

Galéria fotiek (5) Zdroj: WE LOVE MUSIC

Čoraz väčšej popularite sa tešia aj prírodovedné pokusy a objavovanie tajomstiev experimentov, ktoré so sebou prinášajú populárny CHEMIKÁR a jeho kolega FYZIKÁR vo svojich vystúpeniach, ktoré si deti veľmi obľúbili.

Na detského diváka sa myslelo aj v rámci gastrozóny, kde jeden z centrálnych stánkov “Uletene Ananasy” ponúkne čerstvé ako aj exotické ovocné špeciality.

Organizátori v rámci hesla WE LOVE KIDS dávajú deťom vstup na podujatie bezplatne. Rodičia alebo sprevádzajúce osoby si však samozrejme musia zakúpiť vstupenku na podujatie. Vstupenky však ostávajú v platnosti počas celého dňa a umožňujú aj opakovaný vstup do areálu festivalu. Rodič alebo sprevádzajúca osoba tak môže po skončení Detského Festivalu odviezť svoje dieťa domov a vrátiť sa na večerný program, ktorý bude tvoriť okrem iných nesmrteľný autor hitu Mambo No.5 : Lou Bega, švédska DJská superstar Basshunter a domáci headliner, Populárna TINA so svojou kapelou.



Lístky na Predpredaj.sk

