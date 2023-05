Integrovaná správa Philip Morris International za rok 2022 hovorí aj o transformácii tabakovej spoločnosti na bezdymovú

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

Síce bol rok 2022 poznačený aj mnohými skúškami, ale ambícia byť do roku 2025 bezdymovou spoločnosťou a postupne vyradiť cigarety, môže byť realitou. To sú zmeny, ktoré sa Philip Morris International snaží dosiahnuť v najbližšom období a na ktorých intenzívne pracuje. V rámci ESG (dopadu environmentálnych, sociálnych a správnych otázok) si PMI stanovila osem stratégii, vytýčila 11 cieľov a 19 ukazovateľov výkonnosti. Ale taktiež rozšírila prístup zamestnancov k ponuke celoživotného vzdelávania, či zverejnila prísnejší záväzok k dodržiavaniu ľudských práv. To všetko a oveľa viac vyplýva z Integrovanej správy.