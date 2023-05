Rady profi zlodejov, ako si ochrániť svoj byt či dom pred vykradnutím

Pri vykradnutí vášho domu alebo bytu vám pomôže jednoduché a rýchle poistenie domácnosti v Union poisťovni, ktoré okrem odcudzenia vecí kryje aj náklady spojené s poškodením zámkov, rozbitím skla a vandalizmom. Okrem poistenia domácnosti si môžete v rámci jednej zmluvy založiť aj poistenie nehnuteľnosti (týka sa všetkých nehnuteľných vecí – od strechy a stien, až po okná, dvere, omietky či vstavanú kuchynskú linku). Na online poistenie majetku máte v Unione zľavu 20 percent. Ak ste poistenkou či poistencom Union zdravotnej poisťovne, získate ďalšiu zľavu 5 percent.

Čo najspoľahlivejšie odradí zlodejov?

Vykradnutiu domu alebo bytu sa však každý, pochopiteľne, radšej vyhne. Iba na alarm sa podľa profi zlodejov však radšej nespoliehajte, ten ich neodradí, resp. poradia si s ním oveľa rýchlejšie, ako s niektorými inými bezpečnostnými prvkami. Zlodejov podľa prieskumov dokážu najviac odradiť bezpečnostné kamery. Otočku si zvyčajne dajú, aj pri štekajúcom domácom ochrancovi, no odradiť ich môžu aj ťažké a kvalitné bezpečnostné dvere. Podobne je to aj so zatvorenými bezpečnostnými oknami, nepoteší ich ani osvetlenie so senzorom pohybu. Ideálnou prekážkou je aj vhodne oplotený a strážený pozemok, varovným signálom auto parkujúce na pozemku. Od úmyslov obrať vás o cennosti ich však môže odradiť aj blikanie zapnutej televízie.

Nepozývajte zlodejov na návštevu!

Fotografie z ciest a dovoleniek na sociálnych sieťach, najmä, ak nemáte svoje profily zabezpečené, sú ako pozvánka pre zlodejov – poď, máš môj byt k dispozícii! Dobre si rozmyslite, či takýto obsah chcete zdieľať, či sa na zabezpečenie svojej nehnuteľnosti môžete naozaj spoľahnúť. Profesionálne skupiny vykrádačov bytov, dokážu váš byt alebo dom vybieliť doslova v priebehu pár minút. Láka ich najmä peňažná hotovosť, šperky, kreditné karty, ale aj elektronika – televízie, notebooky, tablety a mobilné telefóny. Zabezpečte si svoj dom alebo byt a nezabudnite pritom ani na poistenie svojho majetku!

