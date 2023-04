Tri prvenstvá pre dm v súťaži Mastercard Obchodník roka 2022

Galéria fotiek (2) Víťaz súťaže Mastercad Obchodník roka 2022 v kategórii Absolútny víťaz, Obchodník s drogériou a parfumériou a Obchodník Generácie Z.

Zdroj: dm drogerie markt

Absolútny víťaz, Obchodník s drogériou a parfumériou a Obchodník Generácie Z. Spoločnosť dm drogerie markt sa v súťaži Mastercard Obchodník roka 2022 v kategórii Obchodník s drogériou a parfumériou, v ktorej bolo hodnotených celkovo až 11 obchodníkov, stala už po desiaty raz jej víťazom. V celkovom poradí obchodníkov vrátane e-shopov zapojených do prieskumu sa po prvýkrát umiestnila na prvom mieste a takisto sa umiestnila na prvom mieste v novej kategórii Obchodník roka Generácie Z. Vo verejnom hlasovaní v kategórii Cena verejnosti, ktoré prebiehalo prostredníctvom internetových stránok a zapojilo sa doň 31 293 osôb, sa dm umiestnila na siedmom mieste s 5 392 hlasmi. dm bola so svojím projektom dmLive nominovaná aj v kategórii Mastercard Inovácia roka – Digitálny šampión medzi TOP 3 projekty, ktoré boli prezentované v rámci konferencie New Retail Summit.