Prazdroj pomôže slovenským podnikom ušetriť až tretinu energií. S technologickými partnermi spúšťa projekt „Smart výčap“

Galéria fotiek (3) Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Slovenské podniky a reštaurácie dlhodobo zápasia s vysokými cenami energií, od januára zdražela aj voda. Ak by situáciu riešili razantne, napríklad obmedzením chladenia v lete a podávaním výlučne nechladených nápojov, podľa prieskumu agentúry MNFORCE pre Plzeňský Prazdroj Slovensko by svoje návštevy podnikov obmedzilo až 81 % hostí. Uzavretie teplej kuchyne by zapríčinilo pokles návštev u 71 % opýtaných, ktorí by chodili do reštaurácií menej alebo vôbec. Preto Prazdroj v spolupráci s expertmi z Českého inštitútu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, Microsoftom a ďalšími technologickými firmami hľadá pre podniky úsporné riešenia za použitia najmodernejších technológií. Spoločne zmerajú spotrebu energií a vody pri čapovaní piva a vyvinú šetrnejší výčap. Ten v budúcnosti slovenským podnikom usporí až 30 % energie pri čapovaní piva.