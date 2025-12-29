Pozor na horách! Vo Vysokých a Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo nad 1800 metrov

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých a Západných Tatrách platí v pondelok vo výške nad 1800 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„Vo vysokých polohách Vysokých a Západných Tatier pribudlo do 15 centimetrov nového snehu. Ten padal v kombinácii s veľmi silným vetrom. Vietor vytváral dosky a vankúše. Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sa pod doskami nachádza starý sneh. Tieto dve vrstvy sa vzhľadom na nízke teploty nemohli dobre previazať,“ uviedlo SLP.
Doplnilo, že v Nízkych Tatrách je vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo, pričom v poslednej perióde sneženia pribudlo do piatich centimetrov nového snehu. „Lokálne sa môžu vytvoriť snehové dosky malej hrúbky. Vzhľadom na malé množstvo nového snehu môžu spôsobiť hlavne strhnutie a pád,“ dodalo SLP.