Forbes 30 pod 30: Oslava novej generácie, ktorá mení svet

Hovorí sa, že základ úspechu je byť v správnom čase na správnom mieste so správnymi ľuďmi. Takúto príležitosť vám prináša 10. ročník najočakávanejšieho Forbes podujatia 30 pod 30.

Už 12. mája sa v bratislavskej Starej tržnici začne najväčší československý festival mladej energie, svetových nápadov a inšpirácie. Toto každoročné podujatie oceňuje a oslavuje najsľubnejších mladých lídrov, podnikateľov a inovátorov v rôznych odvetviach.

Čo je Forbes 30 pod 30

Podujatie Forbes 30 pod 30 je každoročné podujatie organizované časopisom Forbes s cieľom vyzdvihnúť a oceniť najvplyvnejších a najúspešnejších mladých jednotlivcov v rôznych odvetviach vrátane biznisu, startupov a technológií, vedy a vzdelávania, športu, umenia a ďalších. Tím redaktorov magazínu Forbes a ich konzultantov z rôznych odvetví kontroluje stovky nominácií z celého Slovenska, aby vybral 30 najvplyvnejších a najúspešnejších mladých lídrov. Podujatie sa stalo jedným z najpopulárnejších a najprestížnejších eventov v biznis svete a priťahuje investorov, podnikateľov, lídrov hľadajúcich príležitosti budúcnosti a širokú verejnosť.

Aký význam má toto ocenenie

Byť uznaný ako člen rebríčka Forbes 30 pod 30 je významným úspechom pre mladých podnikateľov, startupistov, vedcov, inovátorov či športovcov. Ocenenie poskytuje nielen potvrdenie ich tvrdej práce a odhodlania, ale slúži aj ako platforma na získanie expozície pre potenciálnych investorov. Uznanie Forbes má váhu nielen vo svete biznisu a môže otvoriť dvere novým príležitostiam.

Minulí členovia výberu Forbes 30 pod 30 dokázali využiť ocenenie na začatie úspešného podnikania, prilákanie finančných prostriedkov a vytvorenie komunity rovnako zmýšľajúcich jednotlivcov. Svojimi aktivitami v biznise i mimo neho menia svet k lepšiemu. Toto uznanie môže viesť aj k ďalším príležitostiam doma i v zahraničí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Forbes

Stretnite sa s výnimočnými ľuďmi

K výberu Forbes All star 10, ktorý sme zostavili pri príležitosti 10. ročníka podujatia patrí aj Matej Ftáčnik, CEO & co-founder, Vacuumlabs a Andrej Kiska mladší, general partner, Credo ventures.

Matej Ftáčnik jeden z najaktívnejších podporovateľov slovenských startupov, biznisman, inovátor, laureát Krištáľového krídla a človek, ktorý sa svojimi aktivitami v biznise i mimo neho usiluje zmeniť svet k lepšiemu.

Andrej Kiska mladší je jeden z najznámejších zástupcov VC sveta. Biznisman, ktorý vie nájsť spomedzi tisícok startupov ten, do ktorého sa oplatí investovať a priviesť ho k miliónovému exitu. Na evente bude jedným z investorov v populárnom formáte Car Pitch a tiež v investorskom paneli, kde sa pozrie na potenciál startupov CEE.

Prečo sa zúčastniť

Účasť na podujatí Forbes 30 pod 30 poskytuje mladým podnikateľom a inovátorom niekoľko výhod. Otvára príležitosť nadviazať kontakt s investormi, lídrami v odvetví a inými podnikateľmi. Podujatie priťahuje mnohých z vplyvných ľudí v podnikateľskom odvetví a účastníci majú príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi investormi a mentormi vďaka populárnemu Car Pitch.

Pozornosť priťahuje aj tohtoročná novinka, side event zameraný na well-being a možnosť zúčastniť sa walk & talk. Ide o 20 minútovú prechádzku a rozhovor s psychológmi startupu ksebe.

Ďalšou výhodou účasti na tomto podujatí je možnosť networkingu. Event je vynikajúcou príležitosťou spoznať nových ľudí, nadviazať obchodné vzťahy a potenciálne nájsť nové kariérne príležitosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Forbes

Vypočujte si inšpiratívnych spíkrov

Napokon, event predstavuje vynikajúcich rečníkov a panelové diskusie na širokú škálu tém, od inovácií a podnikania po technológie a wellbeing. Andrej Kiska ml., partner Credo Ventures, Juraj Masár, co-founder & CEO Better Stack, Carl Fritjofsson, general partner Creandum (pripojí sa online) či Michal Csonga, partner Zero One Hundred sa podelia o svoje príbehy úspechu a výzvy, ktorým čelili a ako ich prekonali.

Vypočuť si môžete aj príbeh krásneho exitu podnikateľa, vizionára a stratéga Rasťa Hlaváča a jeho startupu Minit, ktorý sa stal globálnym lídrom a jeho úspech pokračuje v rukách Microsoftu. Čerešničkou na torte bude rozprávanie

Abhejali Bernardovej, diaľkovej plavkyne, ktorá preplávala sedem prielivov na siedmich kontinentoch. Z jej power talk-u budete cítiť slanú vodu, odhodlanie a neskutočný pokoj a najmä rezonujúci odkaz: „Každý dokáže oveľa viac, ako si vie sám pripustiť.“

Stránka podujatia: https://www.forbes.sk/podujatia/forbes-30-pod-30-program-2023/

Kúpa vstupeniek: https://tickpo.zoznam.sk/sk/listky/forbes-30-pod-30-2023-32753/kosik/

