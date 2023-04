Balet Slovenského národného divadla sa predstaví v Košiciach: Tri výnimočné tanečné obrazy v jednom večere

Baletný večer so SND môžete zažiť v utorok 25. apríla v Košiciach. Predstavenie TIMUĽAK / LIANG / DAVIDSON v Historickej budove Štátneho divadla Košice prinesie tri tanečné obrazy nesúce autorské rukopisy troch choreografov.

Jedinečný baletný večer otvorí choreografia TWO, ktorý spája dva fenomény – svet baletu a svet módy. Prepojenie tanečnej vízie slovenského choreografa Lukáša Timuľáka a kostýmovej fantázie módneho návrhára Borisa Hanečku bolo súčasťou úspešného projektu Fashion Ballet. Intímne dueto je vyjadrením spojenia, neoddeliteľnosti a síl skôr komplementárnych než protichodných, tvoriacich celok, ktorý je oveľa viac než len súčet jeho jednotlivých častí.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SND

Ďalšie dve choreografie sú z diela Rukopisy majstrov, ktorým SND prináša exkluzívne na Slovensko hypnotizujúce choreografie nesúce autorské rukopisy významných choreografov 20. a 21. storočia.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SND

Z tohto diela sa v Košiciach predstaví choreografia MURMURATION taiwansko-amerického tanečníka a choreografa Edwaarda Lianga. Jednodejstvová tanečná impresia je umeleckou reflexiou prírodného fenoménu, pri ktorom kŕdle migrujúcich vtákov vytvárajú na oblohe fascinujúce útvary. Murmurácie – meniace sa vzdušné kresby stoviek operených jedincov sú pútavým kaleidoskopom, ktorý vzniká ich splynutím v dynamicky meniace sa celky. Tanečné obrazy plynúce na javisku sú choreografovým umeleckým vyobrazením tých na oblohe.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SND

Z inscenácie Rukopisy majstrov je aj tretia choreografia večera ENTROPY austrálskeho choreografa Craiga Davidsona. V popredí baletnej miniatúry stojí čistý tanec vo svojej obnaženej podobe. Choreografická abstrakcia ukazuje takmer neobmedzené pohybové možnosti ľudského tela pomocou slovníka, ktorý čerpá prvkový materiál prioritne z techniky klasického tanca, no dáva mu šmrnc 21. storočia. Entropy na jednej strane predstavuje komplexne uchopené baletné dielo, no rovnako dôležitá je jeho príslušnosť ku konceptuálnemu umeniu, kde je myšlienka autora dôležitejšia ako forma. Ide o autorský pohľad na našu súčasnosť, plynutie a vnímanie času, každodennosť, ktorá nás konfrontuje s rôznymi situáciami a emocionálnymi stavmi. Je hľadaním odpovedí na otázky, ako sa prispôsobujeme a vyrovnávame so zmenami v našom bytí.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SND

Neoklasický baletný štýl sa vzdal popisnej divadelnej výpravy a dramatického výrazu celovečerných dejových baletov predchádzajúcej epochy a do popredia dal čistý pohyb, ktorý je sofistikovaný, krásny vo svojej jednoduchosti, cielene moderný a zároveň zachovávajúci estetiku klasického tanečného odkazu. Nový tanečný výraz vniesol do akademického tanca istú voľnosť, vďaka ktorej sú choreografie štýlovo veľmi rozmanité.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SND

Rôznorodosť je prítomná i v uvádzanom programe zostavenom z troch choreografií z dvoch úspešných inscenácií Baletu SND, v ktorých sa predstavia prví sólisti Olga Cheplanova, Tatum Shoptaugh, Viacheslav Kruť, sólisti Adrián Szelle, Reona Sato,Viola Mariner, demi sólisti Ilinca Ducin, Kristian Achberger, Damián Šimko, Raphael Schuster, Gerardo Gonzales, Sarah Millner, Seiru Nagahoria členovia baletného zboru Veronika Yungová,Siina Ailasmaa, Marián Kuchar, Anna Vágnerová, Ema Dobešová, Ana Carolina Pitta de Carvalho, Oleksandra Petrova, Giorgio Perego, Mergim Veselaj, Aliaksei Kavaleuski, Teodoro Caravati, Rio Nakata a Emanuele Ferrentino

Viac informácií o predstavení nájdete na: http://www.sdke.sk/sk/host/timulak-liang-davidson-hostovanie-baletu-snd.

Vstupenky: https://www.navstevnik.sk/vyber-vstupeniek?eventId=1036874.

-reklamná správa-