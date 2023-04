Prečo Budvar čoraz viac spolupracuje s malými remeselnými pivovarmi? Odpoveď vás riadne prekvapí

Black Jack, spoločné pivo Budvaru a pivovaru Sibeeria bude patriť medzi najväčšie špeciality na Salóne piva v Bratislave Budvar sa nedávno pustil do varenia limitky Black Jack s pivovarom Sibeeria. A prečo práve Sibeeria? „Pretože Sibeeria vie variť veľmi dobré tmavé pivá. Black Jack sme predstavili počas zimy a pivári ho od nás dostali na zahriatie namiesto vareného vína," smeje sa Aleš Dvořák a pokračuje: „Chceli sme si vyskúšať, ako naši zákazníci zareagujú na pomerne extrémne, veľmi silné pivo." Black Jack je silné 8% pivo v štýle Imperial Black Porter, ktoré dozrievalo na kakaových bôboch. Tie mu ešte zvýraznili čokoládový nádych. Sládkovia do piva netradične pridali červené korenie, ktoré mu dodáva jemný ovocný nádych. „Tá štipka červeného korenia bol môj nápad," dodáva Aleš. Black Jack ponúkne ešte jednu nevšednú špecialitu - nebojte sa ho nechať v pohári zľahka zohriať, so stúpajúcou teplotou nápoja sa otvárajú ďalšie a ďalšie vône a chute. Na Salóne piva, ktorý sa uskutoční od 19. do 21. apríla v Starej Tržnici v Bratislave, bude mať Budvar svoj stánok zaslúžene medzi ostatnými remeselnými pivovarmi. Limitku Black Jack od oboch sládkov môžete ochutnať v spoločnom stánku Budvar a Sibeeria. Doplnia ju tradičné špeciality z Českých Budějovíc - Budweiser Budvar Kroužek, horký ležiak Budvar 33, Budvar Tmavý ležiak, Budvar Nealko a Punk IPA od Brewdogu.